Рожеві наволочки / © Credits

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Розмотлошення може суттєво вплинути на те, наскільки спокійними та організованими здаються наші домівки, і для багатьох із нас позбавлення від речей, які нам більше не потрібні, є пріоритетом. Але про деякі речі варто подумати двічі, перш ніж додавати їх у кошик або купу для пожертвування.

Що це за речі, розповідає Woman&Home.

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Секрет полягає в тому, щоб знати різницю між корисними речами та безладом, який ви зберігаєте «про всяк випадок» — що, як виявляється, є однією з найпростіших помилок розхламлення, які ми можемо зробити.

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Вісім предметів, наведених нижче, можуть змусити вас переглянути те, що ви викидаєте під час наступного сеансу розмотлошення.

Старі зубні щітки

Зубна щітка / © Credits

Так само, як є предмети першої необхідності в шафі, які одночасно служать засобами для чищення, наші старі зубні щітки можуть стати зручним доповненням до нашого набору для прибирання.

Вони чудово підходять для очищення незручних або важкодоступних місць. Замість того, щоб викидати зубну щітку, коли ви замінюєте її, збережіть її для чищення навколо кранів, невеликих щілин, навколо петель, швів або в інших місцях, куди тканина або більша щітка для чищення не можуть легко дістатися.

Картонні коробки

Вирішити, що робити з коробками після того, як ми купуємо новий телефон або отримуємо гарний подарунок, складно, і в дев’яти випадках з десяти їх викидають. Але насправді це чудовий спосіб упорядкувати хаотичні шухляди та заощадити ваші гроші на органайзерах для шухляд.

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Замість того, щоб купувати багато ємностей для зберігання, коробки можна розмістити в шухлядах, щоб створити відділення для таких речей, як кабелі, канцелярське приладдя, дрібна електроніка чи інші окремі предмети. Їхня жорсткість означає, що вони не складаються та не переміщуються так легко, як м’які рішення для зберігання.

Чашки зі сколами

Трохи боляче, коли улюблена чашка відкололася або тріснула. Але не потрібно викидати її одразу у смітник. Використовуйте її на столі для ручок, у зоні для рукоділля для пензлів або олівців, або на туалетному столику для пензлів для макіяжу.

Це особливо добре працює для кухля, який ви справді любите, або такого, що має сентиментальну цінність — ви можете продовжувати насолоджуватися ним, а не залишати його невикористаним у глибині шафи.

Косметички

Косметичка / © Credits

Легко накопичити колекцію косметичок, особливо коли вони є частиною подарункового набору, але не поспішайте їх викидати.

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Вони чудово підходять для зберігання дрібних речей. В одній можна зберігати запасні зарядні пристрої та кабелі, в іншій — невеликий швейний набір, туалетне приладдя для подорожей або засоби для чищення взуття. Якщо все тримати разом, то можна взяти всю сумку, коли вона вам знадобиться.

Порожні банки від свічок

Завжди так шкода викидати гарну свічку у смітник після того, як вона використана, але це необовʼязково робити. Їх можна використати для таких речей, як ватні диски, аксесуари для волосся, пензлі для макіяжу або невеликі туалетні приналежності. Вони також можуть мати кращий вигляд, ніж багато пластикових контейнерів для зберігання, особливо у ванній кімнаті чи спальні». Повторне використання чудової банки для свічок — це простий спосіб зробити вашу ванну кімнату дорогою, але з обмеженим бюджетом.

Старі наволочки

Подушка з наволочкою / © Associated Press

Старі наволочки можуть отримати друге життя, коли вони більше не здаються достатньо свіжими для використання. Спробуйте використовувати їх для організації гардеробу, серед іншого. Вони чудово підходять для зберігання сумок, взуття, сезонного одягу та ніжних різдвяних прикрас.

Можна також використовувати їх для зберігання однакового комплекту постільної білизни. Просто складіть підковдру, простирадла та додаткову наволочку та покладіть їх в одну з старих наволочок. Таким чином, ваша шафа для сушки залишатиметься організованою, оскільки не потрібно витягувати все, щоб знайти відповідний комплект — все це в одному акуратному маленькому упакованні.

Кухонні рушники

Ви коли-небудь замислювалися, що робити, коли кухонні рушники застаріли? Після завершення прання можна використовувати старий кухонний рушник, щоб протерти та висушити гумовий ущільнювач дверцят пральної машини. Залишення вологи в ущільнювачі може сприяти появі цвілі та неприємних запахів, тому наявність старого рушника під рукою значно збільшує ймовірність того, що ви справді це зробите».

Кухонні миски

Те, що миска або тарілочка не використовується за своїм початковим призначенням на кухні, не означає, що її слід викидати. Натомість подумайте, де ще її можна було б використати.

Гарна миска може стати місцем для ключів та сонцезахисних окулярів у коридорі, тоді як менша миска може вмістити коштовності на шафці біля ліжка або аксесуари для волосся на туалетному столику. А оскільки це те, що вам вже подобається, це може мати чудовий вигляд, а також бути корисним.

Професійні майстри з розмотлошення часто дають однакову пораду щодо того, які предмети домашнього вжитку використовувати повторно: спробуйте знайти мету, яка справді корисна для вас та вашого дому. Також подумайте про побутові відходи, які ви можете переробити в саду. Якщо ви не можете використовувати речі повторно, то можете їх позбутися. Не забудьте пожертвувати їх або переробити, де це можливо.

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