Рясні дощі та грибні хвороби плодових рослин: як врятувати сад від надмірної вологи

В кінці весни цього року та на початку літа випало аномально багато опадів - приблизно у півтора раза більше від норми.

В рясних дощах є плюси і мінуси. Про них розповів доцент кафедри рослинництва Поліського національного університету в місті Житомирі, кандидат сільськогосподарських наук Вадим Пелехатий.

Які плюси та мінуси рясних дощів?

Основний плюс в тому, що вода - це основний фактор росту і розвитку рослин, зокрема й плодових. Це особливо добре для ягідних рослин, тому що у них поверхнево розміщена коренева система, яка потребує багато води. Але коли вологи дуже багато, або навіть надлишок, починаються проблеми.

Погано те, що цього року аномальні опади поєднувались із прохолодними ночами, коли температура опускалася до плюс десяти градусів або нижче. За високої вологості і низької температури інтенсивніше розвиваються грибні хвороби на рослинах, що й відбувається зараз. І з ними потрібно боротися.

Якщо говорити про профілактичні засоби, то основний із них - правильна посадка рослин. Не потрібно саджати рослини занадто густо. Коли вони ростуть близько одна від одної, між ними сповільнюється рух повітря, а вологість біля рослини і в середині крон підвищується, і це сприяє ще більшому розвитку грибних хвороб. Ось чому потрібно садити розріджено. Це з одного боку профілактика грибних захворювань, а з іншого - запорука того, що рослини не будуть затінювати одна одну. Тому що коли освітленість в середині крони плодових дерев і кущів знижується хоча би до 70% від рівня освітленості на незатінених ділянках, то квіткові бруньки практично не закладаються. Крім того, листя, яке в сильному затіненні, працює в плані фотосинтезу неефективно. Якщо ви помічаєте, що крони у дерев і кущів схильні до загущення, потрібно вирішувати цю проблему шляхом правильного формування й обрізування.

Смородину обприскувати "хімією" вже пізно, а осінню малину - можна

Коли ви застосовуєте хімічні пестициди на ягідних кущах, потрібно пам'ятати, що повинно минути не менше 20 днів від моменту обприскування до збирання ягід. Тому смородину, порічку, літню малину, аґрус обприскувати вже пізно. Обробити можна ремонтантну малину, яка починає достигати від кінця серпня. Взагалі на ягідниках доцільно використовувати біологічні препарати. З точки зору боротьби з хворобами вони не настільки ефективні, як хімічні, але вони безпечні, тому що в цей момент іншого виходу просто немає. Є відомий український виробник біологічних засобів для рослин - фірма "Жива земля", чиї препарати доволі непогано себе зарекомендували.

Як боротися з хворобами яблуні та груші

Основні хвороби яблуні та груші (зерняткові породи плодових рослин) - парша і борошниста роса, які інтенсивно розвиваються за високої вологості. Оскільки плоди будуть достигати ще не скоро, навіть літні сорти - не раніше середини серпня, тому можна застосовувати хімічні пестициди, але потрібно чітко дотримуватися інструкції. Часто люди для більшої гарантії підвищують концентрацію препарату та кратність обробки, а цього робити не варто. І ще дуже важлива річ - препарати потрібно чергувати. Тобто якщо ви обприскали рослину препаратом однієї фірми, то наступну обробку краще проводити препаратом іншої фірми.

Чим хворіє персик?

Тепер про кісточкові: вишня, черешня, абрикос, персик та інші. Головною проблемою у персика є хвороба - кучерявість листя. З цією хворобою потрібно починати боротися ще до розпускання бруньок. Обробляти або бордоською рідиною, або іншим препаратом. А потім проводити ще мінімум два профілактичних або лікувальних обприскування хімічними пестицидами, тому що біологічними препаратами побороти цю хворобу практично неможливо.

Чому усихає абрикос?

Абрикоси, вишні, і меншою мірою черешні і сливи хворіють на моніліоз. Цю хворобу ще називають моніліальний опік. Проявляється вона одразу після цвітіння, коли пагони спочатку відростають, а потім починають раптово усихати. Дерево має вигляд, ніби воно обпечене вогнем. Особливо це стосується абрикоса. Хвороба, по-перше, сильно знижує врожайність, по-друге, ослаблює зимостійкість дерева і взагалі знижує імунітет рослини.

Є два способи боротьби з нею: профілактичний і лікувальний. Профілактичний - це правильний вибір сорту. Існують сорти, які вражаються сильніше, а є такі, які менше. Тому коли ви купуєте певний сорт кісточкових, потрібно поцікавитися у спеціаліста, наскільки цей сорт стійкий до моніліозу. У вишні і черешні є ще одне захворювання - клястероспоріоз. Це коли на листках утворюються такі собі дірочки. Тут теж потрібно вибирати сорти, які менше схильні до цієї хвороби. Наразі черешню вже не можна обробляти хімічними препаратами, а вишню ще не пізно, але якщо вона не рання. Абрикос і сливу теж можна лікувати хімічними засобами від названих хвороб, чітко дотримуючись інструкції. Препаратів існує велика кількість, їх допоможе підібрати продавець спеціалізованого магазину.

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