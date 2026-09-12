Сад у французькому стилі знову в тренді: які 5 рослин вам варто посадити цієї осені

Троянди / © ТСН

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Садова мода достатньо мінлива, але можна з упевненістю сказати, що французькі сади, які зараз у тренді, протримаються на хвилі популярності ще мінімум один-два сезони.

The Spruce розповідає, як можна використовувати певні рослини для створення відкритих просторів, які виглядають пишними, романтичними та захопливими.

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5 популярних рослин для французьких садів

Якщо ви хочете створити власний сад у французькому стилі вдома, спочатку краще визначитися зі своєю кольоровою палітрою. Подумайте про м’які, вицвілі сонцем та природні пастельні тони, які нагадують Прованс або розкішні сади Версаля.

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Маючи на увазі ці відтінки, експерти склали список рослин, які допоможуть вам досягти цієї естетики.

Лаванда

Лаванда / © Credits

З усіх квітів у цьому списку лаванда є найбільш необхідною для справжнього саду у французькому стилі. Завдяки своєму аромату та характерному фіолетовому відтінку, лаванда така ж красива, як і корисна — відома тим, що приваблює дружніх запилювачів.

Троянди

Троянди / © ТСН

Якщо в назві є французьке слово, можна сміливо сказати, що це ідеально підходить для вашого провансальського саду. Виберіть французькі троянди потрібного вам кольору та посадіть їх у тій частині вашого саду, яка отримує повне сонце принаймні шість годин на день.

Розмарин

Розмарин / © ТСН

Враховуючи кулінарну репутацію Франції, не дивно, що ще однією обов’язковою рослиною є розмарин — класична трава, яку ви знайдете в багатьох улюблених національних стравах. Це досить проста рослина у догляді після того, як вона приживеться, і вона найкраще почувається на повному сонці та піщаному, добре дренованому ґрунті.

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Самшит

Самшит

Для вишуканого французького саду подумайте про додавання кількох добре сформованих живоплотів, підстрижених у формі, що нагадує замкові сади. Самшит у формі акуратної геометричної сфери — ваш найкращий вибір.

Декоративні трави

Декоративні злаки / © Credits

Справжня краса французького саду полягає в його візуальній драмі, і ніщо так не додає висоти, руху та химерності, як декоративна трава.

Спробуйте дівочу траву для чогось високого та вертикального, що також може добре служити бар’єром для приватності. Мексиканська ковила трохи більш розслаблена, дика та романтична, тоді як блакитна вівсянка ідеально підходить для гравійних садів або злегка середземноморського натхнення.

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