Садіння цибулин тюльпанів у листопаді: все, що варто знати садівникам

Цибулини тюльпанів / © Credits

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Коли йдеться про садіння цибулин тюльпанів, найкращий момент залежить від клімату та температури ґрунту.

The Spruce опитав експертів із садівництва, чи підходить листопад для садіння тюльпанів, чому оптимальний час для цього залежить від місця вашого проживання, а також попросив їх поділитися порадами, як зберегти цибулини взимку. Ось що вони розповіли.

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Чи не запізно садити цибулини тюльпанів у листопаді

У теплих регіонах листопад — чудовий час для садіння тюльпанів. Їм, а також нарцисам і багатьом іншим весняним цибулинним рослинам для цвітіння потрібен період холодуі. Щоб цибулини встигли вкоренитися до настання зими, їм необхідна прохолодна осіння погода, тому час садіння безпосередньо залежить від регіону та погодних умов.

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Висаджувати тюльпани можна, коли температура ґрунту становить приблизно 4–13°C і до того, як він замерзне.

У регіонах із холоднішим кліматом садіння треба проводити раніше: в зонах 3–5 — від кінця вересня до початку жовтня, а в зонах 6–7 — віж кінця жовтня до середини листопада.

У тепліших регіонах (зони 8 і 9) м’яка температура та вологі ґрунти можуть скоротити тривалість життя тюльпанів.

Останній шанс висадити цибулини тюльпанів

Єдиного універсального терміну для садіння тюльпанів не існує, оскільки він залежить від клімату вашого регіону та місцевих умов.

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Ви можете розрахувати час, виходячи з того, що для гарного цвітіння цибулинам тюльпанів зазвичай потрібно від 12 до 16 тижнів перебування в умовах низьких температур.

Місцеві особливості — погода, температура ґрунту, висота над рівнем моря і навіть нахил навколишньої ділянки — можуть впливати на реакцію рослин, через що оптимальні терміни їх садіння можуть відрізнятися.

Хоча в південних регіонах висадження можливе навіть у січні, через теплу погоду тюльпани навряд чи зацвітуть повторно наступного року.

У такому разі їх доведеться викопати, зберегти, охолодити і висадити знову в наступному сезоні.

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Чи можна вирощувати тюльпани у приміщенні

Хоча вирощувати тюльпани вдома цілком можливо, зазвичай це не рекомендується: у приміщенні набагато складніше й трудомісткіше забезпечити стабільні, необхідні для рослин умови.

Вам доведеться підтримувати у приміщенні прохолоду — близько 10 °C, тому, мабуть, краще вирощувати їх на відкритому повітрі.

Утім, вирощування тюльпанів у горщиках дає певну гнучкість.

Тюльпани та інші цибулинні добре почуваються в контейнерах на вулиці. Їх можна занести до приміщення, щоб помилуватися цвітінням або якщо температура надворі опускається нижче -7 °C. Важливо переконатися, що в контейнері є хороший дренаж, інакше цибулина може згнити.

Як доглядати за цибулинами тюльпанів узимку

Хоча після висадження тюльпани не потребують складного догляду, ви можете допомогти їм добре розвиватися, вживши кількох простих заходів.

Починайте зі здорових, твердих цибулин, які підходять для вашої зони морозостійкості (згідно з класифікацією USDA). Розташування тюльпанів у вашому саду також має значення. Вони краще цвітуть на відкритих сонячних ділянках, ніж у затінених місцях. Уникайте садіння там, де поганий дренаж або постійно вологий ґрунт — це допоможе запобігти гниттю. Цибулини треба висаджувати загостреним кінцем догори.

Якщо ви не можете визначити, де верх, покладіть цибулину на бік — під час росту вона сама зорієнтується.

Висадження цибулин на глибину приблизно 15–20 см допомагає регулювати температуру ґрунту, сприяє формуванню міцніших стебел, а також ускладнює викопування цибулин тваринами. Якщо ж шкідники завдають постійних клопотів, спробуйте вирощувати тюльпани у глибоких контейнерах.

Легке мульчування також допоможе стабілізувати температуру ґрунту та стримати ріст бур’янів. Водночас не варто зловживати добривами, особливо якщо ви вирощуєте тюльпани як однорічні рослини.

У цибулині має бути достатньо власної енергії, а надлишок добрив стимулює розвиток листя, а не квітів.

Після садіння у ґрунт цибулини треба рясно полити, проте взимку будьте обережні, щоб не перезволожити землю.

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