Садівник короля Чарльза поділився порадами щодо догляду за рослинами

Король Чарльз любить садівництво. У своїх маєтках він також вирощує багато овочів і зелені та намагається робити це максимально екологічно.

Садівник короля Чарльза Джек Стукс, який пропрацював на короля в Гайгроув-хаусі понад два десятиліття, поділився з Еxpress.co.uk своїми головними порадами щодо підтримки рослин у відмінному стані та розповів, як

Сад короля був спроєктований так, щоб тішити око і бути в гармонії з природою. Він складається з котеджного саду, луки з польовими квітами та багатої різноманітності квітів.

Хочете мати сад як у короля Чарльза – дослухайтеся до порад його садівника.

Додати яскраві фарби

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

Садівник каже, що жоржини, гладіолуси, бегонії, та декоративний тютюн входять до числа квітів, які додадуть додатковий колір у ваше зелене царство.

Коли ви проєктуєте свій сад, подумайте про колір, довговічність рослини і про те, чи ви хочете використовувати його як зрізану квітку в будинку.

Літні букети можна скласти з таких квітів, як жоржини, запашний горошок та дельфіній.

Налийте пиво слимакам

Слимаки можуть стати грізним противником для садівників. Але Джек каже, що впоратися з ними простіше, ніж ви вважаєте. Він говорить, що лист брюссельської капусти або шматочок капусти з каменем згори, щоб його не забрало вітром, можуть стати приманкою слимаків. Щодня їх можна буде просто викидати разом зі шкідниками.

Також можна використовувати пивну пастку. Для цього просто вкопайте банку з прямими стінками у ґрунт на висоті близько 1 см від землі та наповніть її на чверть пивом. Вночі слимаки весело проведуть час і потраплять у пастку.

Як обрізати троянди

Джек каже, що будь-хто, хто хоче використовувати троянди у своєму саду, повинен звернутися до перевіреного продавця. Він радить садівникам дотримуватись рекомендацій Королівського садівничого товариства під час обрізання, а також того, як обрізати кожен сорт.

І хоча більшість людей радять обрізати стебла до першого листочка з п'ятьма листками, Джек йде ще далі.

Він розповідає, що його улюблений сорт троянд називається Олівія, і його можна купити у Девіда Остіна.

Доглядайте за своїм газоном

Отримати ідеальний газон може бути непросто, і Джек визнає, що йому подобається робити перерву кілька тижнів між стрижками, якщо це можливо.

Він каже, що найкращий спосіб отримати ідеальний газон – це високе підстригання навесні, а потім поступове її зниження.

Джек каже, що садівникам слід підгодовувати газон кожні три місяці.

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

Зупиніть бур'яни

Підхід Джека до боротьби з бур'янами — "часто і потроху". Він воліє боротися з бур'янами, як тільки погода стане більш посушливою, воліючи півгодини ручної прополювання щодня замість пестицидів. Це справді допомагає боротися з бур'янами, бо тоді вони не проростають і не поширюються. Виривайте їх з корінням, щоб вони не повернулися.

Джек пропонує всім, хто бореться з наземною бузиною, поширеним інвазивним бур'яном, боротися з нею до того, як з'являться білі квіти.

Як швидко оновити свій сад

Якщо ви приймаєте гостей або просто хочете швидко упорядкувати сад, Джек рекомендує постригти газон. Навіть якщо це все, що ви зробите, люди вважатимуть ваш сад чудовим.

Оформлення бордюрів також надасть імпульсу вашому саду, навіть якщо у вас є час зробити лише перші пів метра.

Читайте також: