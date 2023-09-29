Садівники рекомендують: гарна рослина, яка задушить бур'яни

Тим, хто не знає, що садити, щоб запобігти появі бур'янів, садівники мають одну пораду, яка завжди працює.

Хоча літо вже закінчилося, більшість садових бур'янів продовжують рости досить швидкими темпами усю осінь. І лише з настанням зими садівники зможуть відпочити від необхідності прополювання своїх садів.

Щоб цього не сталося наступного року, варто вже зараз подумати про те, що посадити у тих місцях, де зростання бур'янів особливо активне. Якщо ви ще не визначилися, Еxpress.co.uk має для вас готове рішення.

Щоб зупинити зростання бур'янів, можна використовувати певні рослини, також відомі як ґрунтопокривні.

Герань — красива рослина, яка задушить бур'яни / Фото: Credits

Ґрунтопокривні рослини природним чином пригнічують бур'яни. Вони працюють, закриваючи землю та не залишаючи місця для зростання бур'янів. Цей метод особливо добре працює для тих бур'янів, які добре вкоренилися

Як стверджують досвідчені садівники, найефективніше з бур'янами бореться герань.

На думку експертів з садівництва Hayloft Plants, вона є природним і ефективним рішенням для позбавлення від бур'янів.

Вони також стверджують, що герань до смішного легко вирощувати і вона добре росте на будь-якому типі садового ґрунту.

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