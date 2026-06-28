Садівник показав, як за годину зробити стильний та недорогий навіс від сонця для ваших рослин і відпочинку

Садівник показав, як за годину зробити стильний та недорогий навіс від сонця / © Credits

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У літню спеку навіть найзатишніша альтанка чи пергола можуть перетворитися на справжню «сауну». Від палючого сонця страждають і декоративні рослини, і овочі, і квіти, а відпочинок на подвір’ї вже не приносить задоволення.

Саме тому дедалі більше власників садів шукають прості рішення, які можна реалізувати без спеціальних навичок і великих витрат. Один із таких варіантів запропонував садівник Іш Камран, він створив висувний сонцезахисний навіс для своєї перголи, та витратив на це менше ніж годину.

Усе геніальне — просто

Основою конструкції стала спеціальна затінювальна сітка, яку легко знайти у садових магазинах або замовити онлайн. Матеріал частково пропускає світло, але ефективно блокує прямі сонячні промені та створюючи комфортну тінь.

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Важливою деталлю є металеві люверси по краях сітки. Саме вони дозволяють швидко закріпити конструкцію без складних інструментів.

Для монтажу знадобляться лише кілька мотузок, саморізи та пластикові стяжки.

Як працює конструкція

Спочатку садівник натягнув мотузку вздовж бокової частини перголи. Вона виконує роль напрямної, через яку проходять люверси затінювальної тканини.

Після встановлення матеріал спочатку трохи провисав, але після правильного натягування став рівним і добре зафіксувався. Завдяки цьому навіс не створює відчуття замкнутого простору, а навпаки, має легкий та повітряний вигляд.

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Задня частина конструкції залишається нерухомою, тоді як передня легко рухається. Достатньо потягнути тканину вперед або назад, щоб швидко відкрити сонце чи, навпаки, створити прохолодну тінь.

Неідеальний розмір

Під час роботи Іш зіткнувся з типовою ситуацією, коли ширина сітки ідеально підійшла для перголи, а ось довжина виявилася трохи більшою.

Рішення знайшлося дуже просте — зайву частину матеріалу він підгорнув і закріпив звичайними пластиковими кабельними стяжками без необхідності щось обрізати чи перешивати.

На передній частині конструкції майстер використав звичайний саморіз. Він вирівняв його по люверсу, добре натягнув тканину та висувний навіс був готовий.

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Готова конструкція підходить не лише для перголи. Такий висувний екран можна встановити над патіо, відкритою терасою, зоною відпочинку чи навіть біля грядок, якщо рослинам потрібен захист від палючого сонця.

Головна перевага — мінімум матеріалів, простий монтаж і можливість зібрати все приблизно за годину без спеціальних будівельних навичок.

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