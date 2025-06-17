Садівник показав, як за пʼять хвилин зробити з домашніх засобів ефективний засіб від попелиці на рослинах

Попелиця на рослині томату / © ТСН

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Попелиця може завдати клопоту садівникам — пошкодити рослину, зробити її вразливою до хвороб або навіть убити.

Садівник і садовий дизайнер Лі Бесталл (thenortherndesigner) у своєму TikTok поділився рецептом, який він знайшов у книжці Ненсі Бертвісл «Чисто й зелено».

Щоб приготувати домашній спрей від попелиць, вам необхідно взяти порожню пляшку з пульверизатором і лійку. Додайте одну чайну ложку засобу для миття посуду (будь-якого виробника), дві чайні ложки олії (будь-якої — соняшникової, ріпакової тощо), а потім кілька крапель олії бутонів гвоздики — ця остання частина є магією, яка відлякує майбутні інвазії. Нарешті повільно влийте 500 мл води, щоб не утворилося багато піни, та обережно струсіть.

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Важлива примітка: розпилюйте засіб лише пізно ввечері, безпосередньо перед сном, адже незважаючи на те, що він вражає попелицю, він також може завдати шкоди таким корисним жукам, як сонечка. Але до вечора більшість цих гарних жучків ідуть спати, даючи вам свободу в боротьбі з попелицею і дозволяючи водночас не пошкодити екосистему вашого саду. Лі Бесталл каже, що використовує саме цю суміш протягом останніх двох років, і це змінило для нього правила гри. Жодних агресивних хімікатів, лише простий дієвий домашній розчин.