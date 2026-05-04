- Дата публікації
-
- Категорія
- Дім
- Кількість переглядів
- 4
- Час на прочитання
- 2 хв
Садівник розповів, як власними руками зробити лавку навколо дерева, щоб прикрасити сад
Є щось особливо затишне у саду, де можна сісти просто під деревом, у тіні, з кавою чи книжкою. І хороша новина полягає у тому, що для цього не потрібно купувати дорогі меблі чи бути професійним столяром.
Садівник Іш Камран розповів про ідею, яка має вигляд як дизайнерський проєкт, але насправді доступна навіть новачкам. Його підхід — максимально спростити процес і розбити його на зрозумілі кроки.
Така лавка має дорогий та стильний вигляд, додає функціональності саду, не потребує складних інструментів і підходить навіть для початківців. Це той випадок, коли простий хендмейд проєкт має вигляд роботи ландшафтного дизайнера.
Матеріали
Деревина (оброблена)
Для сидіння (6×2):
6 деталей по 56 см
6 деталей по 74 см
Для ніжок (4×2):
12 деталей по 20 см
12 деталей по 45 см
Крок 1: верх лавки
Почніть із 12 дощок (по 56 см і 74 см). Важливо кожен край обрізати під кутом 30°. Щоб це було просто:
Використайте інструмент на кшталт будівельного косинця
Прикладіть його до деревини
Проведіть лінію під потрібним кутом
Відпиляйте вручну чи циркулярною пилкою
У результаті ви отримаєте деталі у формі призми.
Крок 2: ніжки
Для кожної секції потрібні:
елементи по 45 см
елементи по 20 см
Зберіть їх у прямокутну рамку, як короб. Використайте короткі деталі (20 см) як розпірки, щоб зробити конструкцію рівною. Перед вкручуванням шурупі просвердліть отвір свердлом ~3 мм, це запобігає тріщинам у деревині.
Крок 3: з’єднуємо сидіння з ніжками
Знайдіть центр ніжки та проведіть лінію
Покладіть найменшу дошку зверху
Вирівняйте її по краю
Закріпіть шурупами
Між дошками залишайте невеликий прозір, десь 1 см, це допоможе правильно зібрати форму.
Крок 4: збираємо секції
Одна секція готова — тепер потрібно зробити ще 5 таких самих. У підсумку у вас буде 6 однакових частин.
Крок 5: встановлення навколо дерева
З’єднуйте секції безпосередньо навколо дерева. Це важливо, бо готову конструкцію буде складно перенести та встановити. Просто:
Приставте дві секції
Вирівняйте
Скрутіть між собою
Повторіть з усіма частинами.
У результаті ви отримуєте міцну, стійку та естетичну лавку, яка ідеально обрамляє дерево та має вигляд дизайнерського елементу.
Іноді найкращі ідеї для саду не найдорожчі, а найпростіші. Лавка навколо дерева — це не просто місце для відпочинку, а центр вашого простору, де хочеться проводити час. І найприємніше, ви можете зробити її власноруч.