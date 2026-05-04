Дім
4
2 хв

Садівник розповів, як власними руками зробити лавку навколо дерева, щоб прикрасити сад

Є щось особливо затишне у саду, де можна сісти просто під деревом, у тіні, з кавою чи книжкою. І хороша новина полягає у тому, що для цього не потрібно купувати дорогі меблі чи бути професійним столяром.

Станіслава Бондаренко
Лавка навколо дерева Instagram.com/gardening.with.ish / © Instagram

Садівник Іш Камран розповів про ідею, яка має вигляд як дизайнерський проєкт, але насправді доступна навіть новачкам. Його підхід — максимально спростити процес і розбити його на зрозумілі кроки.

Така лавка має дорогий та стильний вигляд, додає функціональності саду, не потребує складних інструментів і підходить навіть для початківців. Це той випадок, коли простий хендмейд проєкт має вигляд роботи ландшафтного дизайнера.

Матеріали

Деревина (оброблена)

Для сидіння (6×2):

  • 6 деталей по 56 см

  • 6 деталей по 74 см

Для ніжок (4×2):

  • 12 деталей по 20 см

  • 12 деталей по 45 см

Крок 1: верх лавки

Почніть із 12 дощок (по 56 см і 74 см). Важливо кожен край обрізати під кутом 30°. Щоб це було просто:

  1. Використайте інструмент на кшталт будівельного косинця

  2. Прикладіть його до деревини

  3. Проведіть лінію під потрібним кутом

  4. Відпиляйте вручну чи циркулярною пилкою

У результаті ви отримаєте деталі у формі призми.

Крок 2: ніжки

Для кожної секції потрібні:

  • елементи по 45 см

  • елементи по 20 см

Зберіть їх у прямокутну рамку, як короб. Використайте короткі деталі (20 см) як розпірки, щоб зробити конструкцію рівною. Перед вкручуванням шурупі просвердліть отвір свердлом ~3 мм, це запобігає тріщинам у деревині.

Крок 3: з’єднуємо сидіння з ніжками

  1. Знайдіть центр ніжки та проведіть лінію

  2. Покладіть найменшу дошку зверху

  3. Вирівняйте її по краю

  4. Закріпіть шурупами

Між дошками залишайте невеликий прозір, десь 1 см, це допоможе правильно зібрати форму.

Крок 4: збираємо секції

Одна секція готова — тепер потрібно зробити ще 5 таких самих. У підсумку у вас буде 6 однакових частин.

Крок 5: встановлення навколо дерева

З’єднуйте секції безпосередньо навколо дерева. Це важливо, бо готову конструкцію буде складно перенести та встановити. Просто:

  1. Приставте дві секції

  2. Вирівняйте

  3. Скрутіть між собою

Повторіть з усіма частинами.

У результаті ви отримуєте міцну, стійку та естетичну лавку, яка ідеально обрамляє дерево та має вигляд дизайнерського елементу.

Іноді найкращі ідеї для саду не найдорожчі, а найпростіші. Лавка навколо дерева — це не просто місце для відпочинку, а центр вашого простору, де хочеться проводити час. І найприємніше, ви можете зробити її власноруч.

