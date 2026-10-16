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ТСН у соціальних мережах

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Садівникам на замітку: як посадити тюльпани, щоб навесні легко перенести їх у бажане місце

Якщо ви хочете прикрасити терасу, вхід до будинку чи сад навесні, спробуйте посадити тюльпани в горщики ще восени та залишити їх зимувати просто в землі.

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Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
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Тюльпани

Тюльпани / © Associated Press

Блогерка Катерина Мазурець розповіла про простий спосіб вирощування тюльпанів у горщиках просто у відкритому ґрунті. Навесні їх можна буде легко перенести туди, де вони матимуть найефектніший вигляд.

  1. Оберіть горщики заввишки 18–20 см.

  2. Викопайте траншею та розмістіть горщики усередині неї.

  3. Заповніть ґрунтом приблизно дві третини висоти кожного горщика, а зверху насипте шар піску завтовшки 1–2 см.

  4. Садіть цибулини на глибину, яка дорівнює трьом їхнім висотам. Важливо, щоб вони не торкалися стінок горщика та одна одної.

  5. Після садіння до краю ємності має залишатися приблизно 2–3 см.

  6. Засипте цибулини ґрунтом, а проміжки між горщиками заповніть землею.

Залиште насадження зимувати у відкритому ґрунті. Навесні, коли тюльпани зацвітуть, обережно відкопайте горщики та перенесіть їх у вибране місце.

Цей простий садівничий хитрик допоможе створити яскраві весняні композиції там, де заманеться, без зайвого пересадження і складних маніпуляцій.

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