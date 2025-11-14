Садівників закликають використовувати гострий соус Табаско: для чого він потрібний

Соус Табаско / © Associated Press

Реклама

Саме зараз саме час годувати птахів, перш ніж вони впадуть у сплячку або мігрують на зиму, а гострий соус Табаско може допомогти захистити їжу, залишену для птахів, і запобігти її розкраданню іншими тваринами.

Що саме треба робити, розповідає Еxpress.co.uk.

Вважається, що масове скорочення чисельності комах — на цілих 80 відсотків за останні 20 років через втрату середовища існування та зміну клімату — має негативні наслідки аж до харчового ланцюга, оскільки птахи мають набагато менше їжі, що наражає їх на ризик голодної смерті.

Реклама

Тому садівників просять робити все можливе для птахів і не давати корм для птахів.

Але одна величезна проблема із залишенням корму для птахів полягає в тому, що інші тварини, такі як білки чи лисиці, намагатимуться його вкрасти.

Ось тут і з’являється гострий соус. Якщо у вас є годівничка або щось, на чому ви залишаєте корм для птахів (а якщо у вас його немає, подумайте про те, щоб його придбати), то ви можете залишити суміш арахісу, насіння, борошняних черв’яків та скибочок фруктів, таких як яблука, щоб вони могли їсти.

Пом’яті яблука та груші дуже приваблюють птахів, а також можна використовувати побутові відходи, такі як тісто, варений рис та панірувальні сухарі (хоча слід уникати їх надмірного використання).

Реклама

Але якщо все це збризнути гострим соусом, птахи матимуть всю їжу лише для себе. Це тому, що вони зовсім не сприймають гострі смаки, тоді як білки та лисиці їх ненавидять, що дозволяє вам залишити всю їжу для птахів.

Корм для птахів можна посипати міцним порошком чилі або перцевим соусом (наприклад, Табаско). Пернатих чилі не турбує, але більшість білок не переносять печіння і залишать їжу в спокої.