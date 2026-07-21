Садівники назвали 5 способів використання цибулевого лушпиннята застерегли від фатальної помилки

Цибуля / © Associated Press

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Останнім часом ми все більше чуємо про переваги використання цибулевого лушпиння у садівництві, і тому потрібно було дізнатися про це більше.

The Spruce поговорив з експертами та дізнався, як можна використовувати цибулеве лушпиння в садівництві. І чого категорично не можна з ним робити.

Чи може цибулеве лушпиння допомогти вашому саду рости

За словами професіоналів у садівництві так, цибулеве лушпиння має безперечні переваги в саду.

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Як і будь-які інші кухонні відходи та лушпиння, цибулеве лушпиння додасть цінні поживні речовини до ґрунту, коли воно перегниває. Природний високий рівень сірки, калію та фосфору в цьому овочі, які чудово впливають на здоров’я рослин.

Високий вміст сірки допомагає рослинам залишатися здоровими завдяки антимікробним та протигрибковим властивостям, тоді як калій сприяє здоров’ю рослин.

Однак, вам також потрібно бути обережним. Цибуля відома своїм сильним запахом, який може відлякувати шкідників, а також корисних комах. Більше того, аромат і смак можуть проникати в певні рослини, тому вам варто уникати використання лушпиння поблизу таких рослин, як троянди чи полуниця.

Однозначно уникайте використання лушпиння цибулі на горосі та квасолі, оскільки відомо, що цибуля пригнічує ріст рослин цієї родини.

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5 способів використання цибулевого лушпиння у вашому саду

Щоб максимально ефективно використовувати залишки цибулевого лушпиння, ось кілька речей, які ви можете зробити.

Додати до компостної купи

Найпростіше, що можна зробити, якщо у вас вже є компостна купа, — це просто додати цибулеве лушпиння. Викладіть добре перепрілий матеріал на ґрунт шарами.

Помістіть безпосередньо в ґрунт

Якщо у вас немає компостної купи, не бійтеся. Ви все ще можете просто додати залишки лушпиння просто на свої грядки та дати їм природним чином розкластися на місці.

Створіть систему компостування в ґрунті

Для чогось, що знаходиться між офіційною компостною купою та закопуванням старих лушпинь безпосередньо в ґрунт, пропонується система компостування в ґрунті. Просто закопайте старий друшляк в ґрунт.

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Продовжуйте додавати свої обрізки в каструлю, і черви потраплятимуть через отвори та допомагатимуть перегнивати їх, перетворюючи на доступні поживні речовини для ваших рослин.

Зробіть добриво на основі цибулі

Лушпиння цибулі насправді можна використовувати для виготовлення чудового добрива.

Замочіть лушпиння в закритому піввідрі води. Процідіть та розлийте по пляшках, а потім додавайте краплю цього концентрату в лійку раз на тиждень.

Захист від шкідників як додатковий бонус

Окрім додавання поживних речовин у ґрунт, цибуля є чудовим природним засобом відлякування шкідників. Для цього ви можете використовувати навіть більше, ніж просто лушпиння.

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Грубо наріжте цибулеві обрізки та розсипте їх навколо основи рослин. Або ви можете додати ці подрібнені обрізки до повної лійки, залишити настоюватися на пару годин і полити рослини отриманим цибулевим чаєм. Потім закопайте залишки в ґрунт або висипте їх на компостну купу.

4 інших кухонних відходи, які ви можете додати у свій сад

Практично будь-яка органічна речовина, яку ви хочете додати у свій сад, матиме свої переваги.

Будь-який компост або рослинна речовина, яку ви повернете в ґрунт, також покращить загальний стан та структуру ґрунту.

Ліанг погоджується, хоча й каже, що є деякі певні винятки, які вам слід виключити з компосту чи ґрунту.

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Обов’язково уникайте м’ясних обрізків, кісток, жиру, цілих яєць або молочних продуктів, оскільки вони повільно розкладаються, викликають неприємні запахи та можуть приваблювати гризунів.

Оксь деякі відходи, які мають більше переваг, ніж інші.

Перець чилі та часник

Ці два відходи можна використовувати окремо або разом для боротьби з попелицями.

Подрібнена яєчна шкаралупа

Додана до компостної купи, подрібнена яєчна шкаралупа багата на кальцій, що чудово впливає на здоров’я вашого ґрунту.

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Кавова гуща

Кавова гуща може збагатити ваш ґрунт поживними речовинами, сприяючи здоровому росту та покращуючи навколишнє середовище.

Кореноплоди

Якщо ви зацікавлені в розширенні асортименту вашого саду, відходи коренеплодів можуть бути чудовим способом зробити це.

Морква, буряк або рослини салату можуть відновлювати листя від своєї основи.

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