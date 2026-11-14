Садівники назвали 6 чагарників, які слід обрізати перед зимою, і 3, які можна пропустити

Обрізання гортензій / © Credits

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Деякі експерти рекомендують обрізання наприкінці зими або на початку весни, і в більшості випадків це відповідний час для сильного обрізання, щоб сформувати та стимулювати нове зростання.

Винятки становлять чагарники, які цвітуть на старій деревині, і їх слід обрізати одразу після цвітіння. Однак є переваги обрізання інших видів чагарників восени до настання зими.

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The Spruce розповідає, чому цей час важливий для здорового росту та рясного цвітіння, а також наводить приклади чагарників, які слід обрізати зараз, а інші залишити в спокої до наступного року.

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Чому час обрізання може покращити або зіпсувати здоров’я чагарників

Обрізання чагарників перед зимою має переваги та недоліки залежно від типу рослини та характеру росту. Чагарники, які цвітуть на старій деревині, такі як гортензії з великим листям та бузок, вже формують бутони, тому обрізання восени зменшує цвітіння наступного сезону.

Зачекайте до кінця зими або початку весни, щоб обрізати більшість інших чагарників, включно з вічнозеленими та чагарниками, що цвітуть на молодій гілці, стимулюючи утворення нових бруньок, коли рослина виходить зі стану спокою.

Для чагарників, які швидко ростуть влітку або потребують контрольованої обрізки для цвітіння, обрізання перед зимою підтримує здоровий ріст на наступний сезон. Чагарники відкритої форми вразливі до пошкоджень від вітру, льоду та снігу. Осіннє обрізання забезпечує більшу стабільність і зменшує ймовірність пошкодження гілок.

Швидкорослі можуть мати непривабливий вигляд, коли листя опаде. Видалення надмірної порослі сприяє кращій циркуляції світла та повітря. Обрізання чагарників, схильних до грибкових інфекцій, запобігає зимівлі хвороб у рослинних рештках.

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Ключовим фактором є утримання, поки рослини не перейдуть у стан спокою. Занадто раннє обрізання стимулює зростати нові пагони, які занадто ніжні, щоб пережити зимові умови, і вимагає більше роботи ранньою весною.

6 кущів, які варто обрізати до настання зими

Гортензія деревоподібна та волотиста: ці види гортензій цвітуть на пагонах поточного року. Їм корисне надання компактної форми, особливо в регіонах із суворими зимами.

Вітекс (авраамове дерево): цей швидкорослий кущ (до 90 см на рік) можна сформувати у вигляді деревця. Видаляйте зайві пагони, що ростуть із крони, щоб покращити освітлення та циркуляцію повітря.

Спірея: цей швидкорослий кущ може додавати до 60 см приросту на рік і має густе розгалуження. Спіреї, що цвітуть рано навесні, обрізають після завершення цвітіння. У літньоквітучих видів пагони вкорочують на третину, щоб покращити освітлення та циркуляцію повітря.

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Півонія: хоча технічно це трав’янистий багаторічник, півонії схильні до плямистості листя та борошнистої роси. Зрізайте стебла півоній, залишаючи 5–8 см від землі, — це допоможе запобігти зимівлі шкідників і збудників хвороб. Обов’язково приберіть рослинні рештки навколо куща.

Гліцинія: хоча ботанічно це ліана, гліцинію можна вирощувати як кущ; вона цвіте на бічних пагонах (подібно до винограду). Коли рослина перейде в стан спокою, вкоротіть довгі пагони, залишивши 2–3 бруньки від основи (головного пагона або стовбура).

Троянди серії «Нокаут»: на відміну від більшості інших видів троянд, сорти «Нокаут» цвітуть на пагонах поточного року. Довгі тонкі стебла можна вкоротити на третину — це зробить кущ компактнішим і стійкішим до вітру, снігу та ожеледі.

3 кущі, які краще не чіпати до весни

Щодо деяких ранньоквітучих кущів — краще зачекати, доки рослини почнуть прокидатися після зимового спокою — це сприятиме ряснішому цвітінню наприкінці весни та влітку. Вічнозелені рослини вразливі до зимових пошкоджень, тому з їх обрізкою варто почекати до появи нового весняного приросту.

Самшит: обрізання в період появи першого весняного приросту допомагає спрямувати ріст рослини в потрібному напрямку на весь сезон (хоча влітку може знадобитися легка корекція форми).

Падуб (гостролист): надавайте форму падубу навесні, ще до появи нових пагонів. Легке літнє обрізання після того, як стебла затвердіють, допустимо, але осіннє обрізання зменшує цвітіння та утворення ягід.

Червоний кизил: кизили повинні дозріти за три-чотири роки, перш ніж старі пагони треба обрізати близько до рівня землі наприкінці зими або на початку весни. Бажаний червоний колір з’являється на нових стеблах, тому, щойно ваша рослина дозріє, видаліть до однієї третини найстаріших стебел, щоб стимулювати нове зростання, поки рослина ще перебуває в стані спокою.

Як доглядати за кущами без сильного обрізання

Не всі кущі потребують сильного щорічного обрізання, але видалення пагонів та мертвих, хворих або перехрещених гілок підтримує здоровий ріст і може бути виконано будь-коли.

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