Саме про це розповів садівник Саймон Акеройд, коли описував концепцію «садівництва замкненого циклу», яке наближає нас до самодостатності та усвідомленого способу життя.

Садівництво замкненого циклу — це підхід, у якому сад працює як єдина екосистема. Усе, що у нього входить, максимально використовується повторно, наприклад, органічні рештки стають компостом, вода стає ресурсом, а поживні речовини повертаються у ґрунт. Ідея проста — мінімізувати відходи майже до нуля та поступово зменшити залежність від зовнішніх джерел.

Цей підхід є частиною більшої системи — пермакультури, стійкого методу ведення господарства, який імітує природні екосистеми.

Саймон Акеройд розпоів, що закритий цикл у садівництві — це не просто техніка, а спосіб мислення. Ви не «споживаєте» природу, а співпрацюєте з нею.Опале листя стає мульчею, харчові відходи перетворюються на компост, а дощова вода збирається та повертається рослинам. Навіть обрізані гілки не стають сміттям, адже вони частина нового циклу життя саду.

У результаті сад починає працювати майже як самодостатня система, де кожен елемент має функцію, а «відходи» як такі поступово зникають.

Пермакультура

Садівництво замкненого циклу пішло з пермакультури — підходу до землеробства, яке виникло в Австралії 1960–1970-х роках, зокрема у зв’язку з дослідженнями в Університеті Тасманії. Його формування також пов’язують із натхненням традиційними практиками користування земель корінних народів, зокрема аборигенних спільнот Тасманії.

Пермакультура пропонує дивитися на сад або ферму як на живу систему, де все взаємопов’язано. Ґрунт, вода, рослини, тварини та людина — не окремі елементи, а частини одного циклу. Ідея проста, але радикальна, адже замість того щоб постійно «брати» ззовні, варто навчитися відновлювання всередині системи.

Сьогодення

У часи нестабільності, змін клімату та зростання цін на продукти та ресурси, ідея самодостатності звучить уже не як романтика, а як практичний інструмент. Такий спосіб садівництва не обіцяє повну ізоляції від світу, але він дає відчуття контролю над базовими речами. наприклад, тим, що ми їмо, як використовуємо ресурси та скільки відходів створюємо.

Це більше, ніж садівнича техніка, це спосіб повернути собі зв’язок із природою та зробити життя трохи менш залежним від глобальних систем. У такій моделі сад перестає бути просто місцем вирощування рослин. Він стає замкненою, живою екосистемою, де кожен елемент має значення, а ресурси не зникають, а постійно переходять з однієї форми в іншу.

