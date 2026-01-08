Садова мода 2026: які рослини та конструктивні рішення будуть в тренді наступного сезону

Птах сидить на дереві / © Associated Press

Що 2026 рік приготував для наших садів? Дизайнерка Полліанна Вілкінсон розглядає GardensiIlustrated про деякі з найпопулярніших особливостей та стильових трендів садівництва, які ми, ймовірно, побачимо в наступному році.

Коли ми говоримо про тенденції у світі садівництва, ми насправді маємо на увазі колективні зміни в менталітеті. Приємно бачити, що ці зміни продовжують бути більш продуманими: дизайн та екологія більше не є окремими розмовами, і апетит до змін поширюється далеко за межі світу дизайну.

Шість головних тенденцій садівництва на 2026 рік

Велнес-простори

Хоча концепція саду як святилища не є чимось новим, визначення святилища та те, як ми насолоджуємося нашими садами, розвивається. Ми постійно спостерігаємо, як популярний термін «добробут» постійно проникає в садовий простір завдяки збільшенню запитів на сауни, майданчики для йоги, крижані ванни (і звичайні ванни), гідромасажні ванни та душові кабіни на відкритому повітрі.

Здається позитивним кроком бажання насолоджуватися ритуалами, що розслаблюють, на природі, а не у замкненому приміщенні. Головна мета щодо всіх просторів для добробуту полягає в тому, щоб вони були позитивно занурені в велику кількість рослин, щоб ви почувалися якомога ближче до природи — часто наче в лісі чи на луках, де ми зможемо бути як вдома.

Мостіння малого формату

Уподобання щодо стилів мостіння приходять і зникають, і, можливо, це один з елементів саду, який має здатність то набирати популярність, то втрачати її. Наразі спостерігається певний рух до проникного мощення меншого формату. Чи то глиняна бруківка, цегла, чи камінь малого формату, з’єднаний піском, ці стилі мощення меншого або змішаного формату все частіше зустрічаються у світі дизайну. Хоча величезна перевага цього полягає в тому, що це корисно для дренажу та дозволяє спонтанним самосівам вкорінюватися, вірогідно, що частково це просто зміна в бажаній естетиці.

Ми рухаємося до більш сільського, романтичного та невишуканого стилю, що відображає загальний перехід до натуралістичніших просторів — і це абсолютно прекрасно. Але ця естетика може зайняти деякий час, щоб досягти повної ширшої підтримки, оскільки все ще є багато людей, які, справедливо чи ні, прагнуть більш вишуканого вигляду.

Неформальні насадження

Рух до більшого біорізноманіття та стійких садів також відображається в стилях насаджень, які охоплюють неформальну естетику, насичену посухостійкими та стійкими рослинами.

Самосів, текстурні шари та розслаблена, більш дика атмосфера набувають дедалі більшої популярності. Зараз відбувається відродження садіння рослин у стилі котеджних садів, включно з класичними самосівними рослинами, такі як мальви та наперстянки, зонтичні рослини, такі як фенхель. Це вільний, екологічний підхід до традиційного бордюру — все ще романтичний за духом, але заснований на кліматичних реаліях, з рослинами, обраними за міцність, цінність для дикої природи та довговічність, а не за швидкоплинну досконалість.

Дерева для тіні

Тінь — це поширений запит до дизайнерів, але часто він буває у формі пергол та парасольок. Зараз частіше запитують про природний варіант тіні від крон дерев.

Додавання дерев у ваш сад для тіні пропонує безліч переваг: від зниження температури повітря до створення середовища існування дикої природи та захисту вашого будинку від спеки. Це справді позитивний крок у правильному напрямі.

Сади з розумним використанням води

Дефіцит води змінює те, як проєктують сади, і після довгих, сухих сезонів стало очевидним, наскільки це важливо.

У великих будівлях встановлення підземних резервуарів для збирання дощової води стає нормою, а водяні бочки, дощові ланцюги, западини та тимчасові ставки стають все більш популярними.

Кишенькові насадження

Проміжки між тротуарами — це можливість для садіння рослин, дренажу та навіть мініатюрних середовищ існування. Низькорослі рослини, такі як чебрець, ромашка, дзвоники, блошка та мініатюрні папороті, додають характеру та душі вимощеним просторам. Вони також сприяють цьому естетичному зрушенню до більш затишного вигляду.