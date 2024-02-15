Садова мода: п'ять рослин, які будуть у тренді 2024 року

Мода на сади та певні рослини існує. І головною модною столицею світу квітів і кущів є Лондон, де проходять найвідоміші квіткові шоу.

Мода на рослини змінюється не так часто, як, наприклад, на взуття й одяг, проте навіть за останні кілька років ми могли спостерігати, як відходить мода на вічнозелені чагарники і на пік популярності злітають гортензії.

Про те, які рослини будуть у моді 2024 року, Gardens Illustrated розповів садовий експерт Саймон Саткліфф. Він назвав лише п'ять рослин.

Агапантус Poppin Purple

Агапантус Poppin Purple / Фото: Credits

Це фантастичний новий сорт з безліччю фіолетово-чорних бутонів, які розкриваються в яскраво-фіолетовий колір. Річ не лише в цікавому забарвленні квіток: він дуже швидко росте і має вельми тривалий період цвітіння — від липня до вересня. Майже гарантовано цвіте повторно. Ідеально підходить для вирощування в контейнерах і бордюрах, на відкритому сонці та в добре дренованому ґрунті.

Висота x ширина: 60 см x 50 см.

Скабіоза Магія

Скабіоза Магія / Фото: Credits

Це новий делікатний сорт, виведений у Великій Британії шляхом схрещування Scabiosa atropurpurea зі Scabiosa caucasica. Бутони, а потім квітки розкриваються світло-зеленими і в міру дозрівання стають світло-рожевими. Ця багаторічна рослина цвіте від липня до жовтня. Гарно росте на повному сонці і в добре дренованому ґрунті. Безцінна для квіткового оформлення.

Висота x ширина: 60 см x 30 см.

Вербена бонарська Vanity

Вербена бонарська Vanity / Фото: Credits

Цей новий сорт виростає лише до 80 см у висоту, тому є чудовою проміжною рослиною між Verbena bonariensis і Verbena Lollipop. Листя тонше й вишуканіше, а квіткові грона, що утворюються від липня до жовтня, мають більш інтенсивний яскравий фіолетовий колір. Рослина чудово підходить для запилення комахами та має приємний аромат. Гарна як для бордюру, так і для контейнера. Посадіть її на сонці в добре дренований ґрунт.

Висота х ширина: 80 см х 40 см.

Ехінацея Pretty Parasols

Ехінацея Pretty Parasols / Фото: Credits

Ця рослина виведена в Бельгії шляхом схрещування пурпурної ехінацеї з блідою ехінацеєю. Названа на честь великої кількості двоколірних квітів у формі парасольки, що ростуть на дуже міцних стеблах від липня до жовтня. Що робить цей сорт таким гарним порівняно з іншими нещодавніми введеннями ехінацеї — це його зимостійкість. Витримує температуру до -25°C, має високу стійкість до вітру, спеки й сонця. Посадіть його на сонці, в добре дренований ґрунт.

Висота x ширина: 90 см x 50 см.

Лавровишня "Софія"

Лавровишня "Софія" / Фото: Credits

Мініатюрний представник сімейства лаврових має вузьке зубчасте листя і фантастично щільне й компактне зростання, яке добре піддається обрізанню у формі куль, конусів або живоплоту. Він дуже універсальний і здатний витримувати діапазон температури від -25 до +38 градусів. Також добре почувається на різних типах ґрунтів.

Висота x ширина: 1,5 м x 1,2 м.

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