Садова ностальгія: 7 легендарних бабусиних квіток, які зараз знову в тренді

Уявіть, що це недільний ранок, ви переглядаєте веб-сторінки на телефоні, і раптом у вашій стрічці соціальних мереж зʼявляється запашний горошок. І наперстянки. І великі, пухнасті півонії світло-рожевого та кремового відтінків. Ні, ви не випадково підписалися на свою бабусю. Все це — мода на вантажні квіти, яким зараз відкривають двері найвишуканіші сади.

Які 7 квіток з нашого дитинства знову стали актуальними, розповідає GardeningKnowHow.

Старомодні квіти — ті, що відчуваються так, ніби вони належать до акварельної картини чи екранізації «Маленьких жінок» — справді переживають свій час. Їх легко знайти та виростити, і вони також підходять для будь-якого простору — чи то у вас великий двір, чи два горщики на балконі квартири.

Чому ми всі раптом стали одержими старомодними квітами

Причина полягає в тому, що це повна зміна атмосфери після стількох років сукулентів, естетики джунглів у приміщенні та невблаганної тиранії «чистого» дизайну саду. Крім того, іноді може здаватися, що соціальні мережі, штучний інтелект, Інтернет і технології загалом захоплюють наше життя. Люди хочуть чогось більш дикого, просто більш «людського».

Це квіти, які пахнуть, як літо дитинства та сади бабусь і дідусів. У світі, який іноді може здаватися неймовірно приголомшливим, вирощування чогось, що викликає ностальгію, — це, по суті, терапія. Також це дешевше, залежно від того, скільки пакетиків насіння ви купуєте.

Квіти, які вам потрібні, м’які, ароматні та беззастережно романтичні, це зірки відродження ностальгії.

Запашний горошок

Він пахне так, ніби хтось щойно заповнив літній сад. Щойно запашний горошок розпуститься, він почне повзати шпалерами та парканами, наповнюючи повітря цим м’яким, ностальгічним ароматом.

Наперстянки

Високі, ефектні та абсолютно байдужі до вашої думки про них, наперстянки зараз переживають велике відродження. Вони напрочуд невибагливі для чогось, що має приголомшливий вигляд, щасливо самосіються та повертаються зі ще більшою присутністю щороку.

Мальви

Це класичні рослини для котеджного саду — високі, трохи неслухняні та ідеально підходять для додання м’якої, ностальгічної висоти.

Цинії

Мабуть, найвеселіша квітка у списку. Цинії — яскраві, сміливі та абсолютно невибагливі. Вони є одними з найпростіших квітів, які ви коли-небудь вирощуватимете, що робить їх ідеальними для садівників-початківців.

Космея

Космея — це квітучі, мрійливі, бездраматичні квіти. Вони ростуть так, ніби навіть не намагаються (вони й справді не намагаються — по суті, вони вирощують себе самі), і надають вашому саду романтичного відчуття луків.

Півонії

Півонії — це, по суті, ті, хто вплинув на класичний садовий світ. Усі їх хочуть, вони неймовірно фотогенічні, і вони швидко розпродаються. Вони вимагають певної відданості, але щойно приживуться, повертатимуться рік за роком з цими великими пишними квітами.

Жоржини

Кілька років тому жоржини, здавалося, мали свій момент слави, а потім залишилися. Але вони справді цього заслуговують. Від різновидів розміром з вашу обідню тарілку до милих маленьких помпонних видів, жоржини нескінченно приємні для вирощування та абсолютно вражають у вазі.