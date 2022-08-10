Садові експерти розповіли, як запобігти розтріскуванню помідорів

Виростити гарний урожай помідорів – заповітна мрія кожного городника. Але що робити, коли ваші помідори раптом почали тріскати.

Іноді з помідорами виникає проблема – вони починають тріскатись. Відбувається це, часто, прямо перед дозріванням, вам вдалося уникнути грибків і хвороб, фітовтороза і нічних заморозків, але на вже майже дозрілих плодах починає з'являтися кракелюр, який згодом поглиблюється і стає помітною глибокою тріщиною, крізь яку можна в деяких випадках побачити нутрощі помідор.

Чому це відбувається і як запобігти розтріскуванню, розповіли садові експерти Gardening know how.

Чому мої помідори тріскаються

Найчастіше глибокі тріщини з'являються, коли після періоду посухи трапляються рясні дощі. Або якщо весь тиждень стояла посушлива погода, а у вихідні ви застосували полив. Проблема з розтріскуванням помідорів дійсно викликана нестачею води та подальшим рясним поливом.

Якщо води недостатньо, помідори можуть залишатися пишними та соковитими, їхня шкірка пересихає і тріскається так само, як тріскається ваша шкіра, якщо вам не вистачає вологи. А коли помідори швидко після цього отримують велику кількість води, вони наповнюються водою і шкірка лопається в тріщинах ще глибше, як переповнена водяна куля.

Чим небезпечні тріщини на помідорах

Фото: Credits

Тріщини на помідорах не тільки псують їх зовнішній вигляд і ускладнюють їх подальшу обробку (помідори, що розтріскалися, складно очистити від шкірки, наприклад), але і можуть призвести до псування всього плода і навіть всього куща. Через тріщини бактерії та грибки можуть проникати у плоди та викликати їх гниття або забезпечувати легкий доступ шкідникам.

Як запобігти тріщинам на помідорах

Щоб звести розтріскування томатів до мінімуму, не забувайте регулярно та рівномірно поливати рослини. Захистіть їх від сильної посухи за вашої відсутності.

Відмінним профілактичним засобом буде мульчування грядок із помідорами. Мульча захищає ґрунт від пересихання, а значить ваші помідори не потріскаються навіть якщо ви з якихось причин пропустите полив.

Також, врятувати помідори у спеку допоможе видалення нижнього листя, так вашим томатам дістанеться більше води.

Нарешті, не забудьте удобрити свої помідори відповідно до інструкцій на добриві для томатів.

Якщо ви будете дотримуватися цих правил, у вас буде багато красивих помідорів помідорів.

Читайте також: