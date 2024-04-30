Садові роботи у травні: які рослини потрібно обрізати та що посіяти

Травень – це вирішальний місяць для садівництва, тому в цей час дуже важливо не нехтувати своїми обов'язками і зробити все правильно.

У травні погода найсприятливіша для садівництва, тому що, з одного боку, стає набагато тепліше і прогрівається ґрунт, а з іншого – ще не настає спека і ґрунт зберігає достатньо багато вологи.

Джеймі Шиплі, експерт із садівництва, розповів Еxpress.co.uk, що потрібно зробити у своєму саду в травні.

Ось деякі роботи, які потрібно виконати цього місяця.

Обріжте ніжні чагарники

Садові роботи у травні / Фото: Credits

Обрізання квітучих навесні чагарників і живоплотів, як-от хеномелес, вам варто відкласти до закінчення цвітіння. А однією з головних робіт у саду в травні має стати обрізання таких ніжних чагарників, як фуксії та пеларгонії, а також пенстемони та сальвії. Щоправда, братися до обрізання варто лише після того, як ви перевірите довгостроковий прогноз погоди щодо заморозків.

Вічнозелений живопліт краще обрізати наприкінці травня, щоб отримати густішу поросль.

Пам'ятайте про птахів

Садові роботи у травні / Фото: Credits

У травні треба пам'ятати одну річ – це час гніздування птахів. Не забудьте перевірити все, що може бути для них домом. Якщо ви виявите якісь ознаки гніздування, намагайтеся залишити цю та інші рослини навколо незайманими.

Подбайте про цибулинні

Садові роботи у травні / Фото: Credits

Зрізання відцвілих цибулинних допоможе їм прослужити довше, тому обов'язково зривайте зів'ялі квіти з тюльпанів і нарцисів. На думку експерта, обрізання цибулинних допомагає їм зберегти свою силу.

Посадіть квіти

Садові роботи у травні / Фото: Credits

Квіти, які можна посадити цього місяця, включають ніжні багаторічні рослини, як-от жоржини, бегонії та петунії.

Посійте однорічники

Садові роботи у травні / Фото: Getty Images

Серед найкращого для висівання у травні є насіння рослин, які квітнуть влітку, як, наприклад, волошки, соняшники, настурції та маки – сійте їх на початку місяця.

Тепла температура допоможе прискорити проростання насіння польових квітів, що є чудовим способом залучити більше комах і птахів до вашого саду, але травень може бути посушливим місяцем, тому не забувайте про поливання.

Займіться газоном

Садові роботи у травні / Фото: Credits

Садівникам також треба зосередитися на газоні цього місяця, оскільки регулярна стрижка допоможе зробити його гарним і пишним.

Початок травня – також чудовий час для реставрації оголених ділянок на газоні шляхом повторного висівання. Найкраще зробити це до літа, щоб трава мала достатньо часу прижитися до настання спекотної погоди.

Не забудьте підживити газон добривами, багатими на азот. Якщо ви не хочете використовувати хімічні добрива, посійте на газоні трохи конюшини, яка допоможе додати азоту.

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