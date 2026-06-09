Садові роботи на червень: 6 рослин, які потребують обрізання вже зараз

Магнолії / © www.credits

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Чи хотіли ви коли-небудь, щоб природа була краще організована, щоб ви могли виконувати все своє обрізання саду одночасно? Але зачекайте. Пам’ятайте, що квітучі рослини потребують обрізання одразу після того, як їхні квіти відцвітуть, і ви не будете щасливі, якщо всі вони зацвітуть одночасно.

Тож повернемося до основ обрізання: якщо ви любите весняні квіти, вам доведеться прийняти обрізання в червні. Багато весняноквітучих чагарників цвітуть на старій деревині, зав’язавши пуп’янки попереднього року.

Ці рослини закінчують цвісти в червні, і їх слід обрізати невдовзі після того, як вони закінчать цвісти навесні. Обрізання в кінці літа або після цього видалить квіткові бруньки, зменшивши кількість цвітіння наступної весни.

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Що треба обрізати в червні і як це правильно зробити, розповідає GardeningKnowHow.

Поради щодо обрізання

Спочатку освіжімо знання з деяких основ обрізання. Окремі рослини можуть мати певні потреби в ньому, але ці загальні правила забезпечують гарну структуру для підходу до обрізання в будь-який час.

Ніколи не обрізайте тупими інструментами. Якщо ваші секатори або ножиці потребують очищення або заточування, обов’язково зробіть це, перш ніж розпочати червневе обрізання. Тупі або брудні інструменти можуть пошкодити гілки та занести хвороби.

Незалежно від того, чи обрізаєте ви навесні, влітку чи восени, першим кроком є ​​видалення всіх мертвих, пошкоджених або хворих гілок. Якщо ви побачите проблемну гілку між датами обрізання, ви можете видалити її одразу.

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Щойно пошкоджені гілки та пагони зникнуть, настав час зайнятися рештою. Існує два основних типи зрізів: зрізи з відведенням стебла назад та зрізи для проріджування. Скорочення означає вкорочення стебла для зменшення його довжини шляхом зрізу до бруньки або більшої гілки. Зрізи для проріджування призначені для видалення великих стебел, часто для очищення внутрішніх гілок.

Ось які рослини треба обрізати в червні.

Бузок

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Кущ бузку у повній красі в травні, квіти наповнюють простір своїм чудовим солодким ароматом. Вони цвітуть лише кілька тижнів, але ви будете мріяти про них решту року.

Кущі звичайного бузку — це листопадні чагарники, які можна розглядати як чагарники або невеликі дерева, що виростають близько 5 м. Їм потрібне повне сонце та добре дренований ґрунт.

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Вони цвітуть на старій деревині, тому вам потрібно буде обрізати їх, коли квіти зів’януть. Не пропускайте обрізання! Важливо прорідити внутрішні гілки, щоб стимулювати циркуляцію повітря та уникнути борошнистої роси, а також щоб сформувати кущ. Зріжте приблизно третину найстаріших гілок до землі.

Форзиція

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Вважається, що нарциси дають перший жовтий колір весни, але кущі форзиції іноді цвітуть навіть раніше. Ці листопадні кущі вибухають жовтими квітами ранньою весною, ще до того, як на кущі з’явиться листя. Ці ранні квіти служать магнітами для запилювачів, таких як бджоли та метелики.

Форзиції — легкі у догляді та стійкі до посухи, універсальні в саду, добре підходять як екземпляри дерев (з їхніми витонченими дугоподібними гілками), а також для створення живоплотів для приватності.

Після того, як квіти форзиції відцвіли, підстрижіть ці кущі, щоб вони не мали пухнастий вигляд. Головне тут — надавати форму кущам, щоб вони залишалися компактними та привабливими. Ви можете видалити чверть найстаріших гілок (зрізати їх до землі), щоб стимулювати ріст нових пагонів.

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Ірга

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Ірга пропонує красу в усі чотири пори року: білі весняні квіти, стиглі ягоди влітку, вогняне листя восени та цікаву кору взимку.

Одна з головних причин весняного обрізання ірги— запобігти росту, який може сягати 7 метрів. Крім того, чагарник часто дає кілька стовбурів, тому, якщо ви хочете щоб він мав форму невеликого дерева, вам потрібно буде зробити обрізання. Найкращий час? Одразу після того, як квіти відцвітуть.

Вейгела

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Садівники люблять кущі вейгели за їхні чудові весняні квіти, безліч крихітних суцвіть білого, червоного кольору помади або будь-якого з багатьох відтінків рожевого. Їхнє листя пишне, і догляд за ними не змусить вас працювати понаднормово.

Наприкінці весни або на початку літа квіти вейгели покривають гілки на радість комах та метеликів, додаючи ще більше кольору ландшафту.

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Ці рослини, що не потребують особливого догляду, є гарними екземплярами. Багато видів мають строкате, темне або золотисте листя, що надає їм садової привабливості протягом усього літа.

Кущі вейгели цвітуть на старій деревині, тому, якщо ви хочете їхобрізати, зробіть це в червні, одразу після цвітіння. Хоча чагарники мають приємну природну форму, вони можуть виростати високими (до 3 м) і широкими (до 4 м), якщо їх залишити напризволяще. Обріжте вейгелу та видаліть будь-які пошкоджені або хворі стебла в червні.

Магнолії

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Чи є магнолії королевами південних садів? Існує понад 200 видів рослини, від дуже високих до розмірів чагарників, деякі з них багатостебельні чагарники, інші — масивні вертикальні дерева.

Азійські магнолії є листопадними, а їхні пінисті квіти з’являються навесні, до того, як дерево розпуститься. Квіти білі або рожеві та з’являються дуже рано навесні, а багато видів мають п’янкий аромат. Листя велике та шкірясте.

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Ці приголомшливі рослини, на жаль, схильні до грибкових захворювань, тому обрізання важливе для покращення циркуляції повітря та підтримки їхнього здоров’я. Обрізайте магнолії, щоб видалити хворі та пошкоджені гілки після того, як рослини припинять цвісти в червні.

Гірський клематис

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Гірський клематис входить до списку улюблених ліан кожного садівника. Це деревна багаторічна в’юнка ліана, яку легко вирощувати на повному сонці або в півтіні. Вона може підніматися до 19 м у висоту з розмахом 5 м.

Квіти — блакитного, рожевого та фіолетового кольорів — мають форму зірок і каскадом спадають з лози, наповнюючи сад ароматом ванілі. Це приваблює бджіл, метеликів та колібрі.

Обрізайте гірський клематис у червні після того, як припинилося цвітіння. Цей час дасть лозі достатньо часу для формування нових стебел і розвитку бруньок на наступний рік. Якщо чекати до кінця літа, осені чи зими з обрізанням, це значно зменшить кількість квітів наступного року. Ідея обрізання відрізняється від інших рослин — ви не хочете змушувати лозу набувати певної форми, а радше тримати її в межах та стимулювати ріст здорової нової деревини. Також обрізайте мертві або пошкоджені стебла, але не перестарайтеся.

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