Самоклейні шпалери — це декоративне покриття з клейкою основою, яке легко клеїться на стіну без додаткового клею чи професійної допомоги. На відміну від класичних шпалер, їх можна швидко поклеїти та так само легко зняти, про це розповіло видання Martha Stewart.

Гнучкість можна назвати їхньою головною перевагою. Вони особливо зручні для орендованих квартир, тимчасових інтер’єрів або тих, хто любить експериментувати зі стилем.

Такі шпалери можна використовувати не лише на стінах, а й на меблях, стелях, шафах, книжкових полицях і навіть техніці, це відкриває простір для творчості.

Скільки вони тримаються

Якщо все зроблено правильно, якісні самоклейні шпалери можуть служити кілька років. Але є нюанс, а саме, помилки під час монтажу чи невідповідні умови можуть скоротити цей термін до кількох місяців.

Головне, що впливає на довговічність, це якість матеріалу, стан поверхні, вологість і температура, а також освітлення.

Є умови, за яких самоклейні шпалери тримаються гірше:

вологі приміщення — ванна чи кухня, адже пара ослабить клей та можуть з’являтися бульбашки

перепади температур

пряме сонячне світло (клей поступово слабшає)

текстуровані чи нерівні стіни, наприклад, тинькування (штукатурка)

висока вологість у приміщенні

Їх можна використовувати навіть у ванній, але тільки за умови хорошої вентиляції, наприклад, витяжки чи регулярного провітрювання.

Важливість якості

Не всі самоклейні шпалери однакові. Дешеві варіанти можуть:

рватися під час наклеювання

залишати клей на стінах після зняття

починати відклеюватися вже через кілька днів

Натомість якісніші матеріали:

товстіші та гнучкіші

краще коригуються під час клеєння

значно довше тримаються

Перед купівлею важливо читати відгуки, особливо про те, як шпалери знімаються з поверхні.

Як клеїти шпалери, щоб вони трималися роками

Довговічність залежить не тільки від матеріалу, а й від процесу клеєння.

Підготовка стіни. Поверхня має бути чистою, сухою та гладкою. Рекомендується протерти її сумішшю води та спирту, щоб прибрати жир і пил. Повільне наклеювання. Шпалери потрібно приклеювати поступово та розгладжувати повітряні бульбашки спеціальним шпателем. Не торкатися клею. Жир із рук може послабити зчеплення зі стіною. Акуратні краї. Їх важливо підрізати та щільно притискати, особливо біля кутів і плінтусів.

Поради

спочатку протестуйте невеликий зразок на своїй стіні

звертайте увагу, який вигляд має матеріал за вашого освітлення

для вирівнювання малюнка зручно використовувати олійну стрічку

не прагніть до ідеалу, цей декор створений для легких змін

Самоклейні шпалери — простий спосіб швидко змінити настрій інтер’єру без ремонту. Вони можуть триматися роками, якщо правильно підібрати матеріал і підготувати поверхню. Але їхня головна цінність — не довговічність, а свобода, можливість оновлювати простір так часто, як змінюється ваш настрій та стиль життя.

