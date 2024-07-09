Ще не пізно: 5 квітів, що швидко ростуть, які можна встигнути посіяти в липні

Пізньолітні та осінні квіти ще встигнуть потішити вас своєю красою, якщо ви посадите їх у липні.

У розпал літа наші сади сповнені багатства, яким можна насолодитися: квітучі однорічні та багаторічні рослини, достаток квітів та ароматів.

Квіти, які мають особливо ефектний вигляд зараз, були висаджені ще навесні, коли минули останні заморозки. Однак, якщо ви прогаяли можливість посіяти насіння на початку сезону, ви будете раді дізнатися, що в липні ще не пізно виростити квіти певних сортів, стверджують експерти Gardening Know How.

Ціннії

Ціннії / Фото: Credits

Ціннії можна садити до кінця липня. Для цвітіння їм потрібно близько 8 тижнів, тому ними можна насолоджуватися і восени, доки не настануть морози.

Сійте насіння просто на клумбу, на сонячному місці, тому що їхнє коріння не любить, коли його турбують. Підтримуйте ґрунт вологим, але не сирим, а саджанці проредіть відповідно до інструкцій на упакованні насіння — відстань між рослинами значно варіюється залежно від типу циннії.

Прищипуйте рослини для більш густого зростання і регулярно видаляйте квіти, що відцвіли, щоб стимулювати більше цвітіння.

Календула

Календула / Фото: Sunday Mirror

Календула виростає із насіння всього за 6-8 тижнів, а квіти досить морозостійкі. Посаджені в липні, вони стануть чудовим доповненням саду наприкінці літа та восени.

Їстівні квіти можна збирати, щоб надати стравам пряний аромат шафрану. Вони також є засобом відлякування деяких шкідників, що робить їх одними з найпопулярніших рослин-компаньйонів для городів.

Сійте насіння безпосередньо в добре дренований ґрунт від поганого до середнього — воно підходить як для сонячних, так і для більш затінених місць.

Календула добре почувається за мінімальномго догляду — час від часу поливайте після того, як рослини приживуться. Прищипуйте стебла, щоб рослини не стали веретеноподібними, і регулярно видаляйте зів'ялі квіти.

Солодкий аліссум

Солодкий Аліссум / Фото: Credits

Ніжні мереживні солодкі квіти алісуму надають садам романтичної нотки і подобаються запилювачам.

Це одні з квітів, що швидко ростуть: їх вирощування з насіння займає всього чотири тижні.

Рослинам потрібно багато сонячного світла, але вони не люблять сильної літньої спеки, тому намагайтеся надати їм місце, де після полудня буде тінь. Вирощування у вищих рівнях тіні можливе, але призведе до більш довгого зростання.

Аліссум солодкий можна вирощувати на різних типах ґрунтів, але він вимагає регулярного поливу.

Настурція

Настурція / Фото: Credits

Квіти настурції справді багатозадачні. Вони не тільки привабливі в бордюрах і контейнерах, але і повністю їстівні, мають трохи гострий смак і є чудовими рослинами-компаньйонами на городі.

Їх легко виростити із насіння: для цвітіння потрібно всього 4-6 тижнів. Рослини можуть бути кучерявими, стеленими або кущистими.

Посійте насіння в його остаточному стані в грядки або контейнери на достатню глибину, щоб забезпечити гарне зростання коренів.

Настурції — це рослини, що не потребують особливого догляду, які добре ростуть за мінімального втручання та поганого ґрунту. Надмірно родючий ґрунт призводить до того, що з'являються пишне листя і мало квітів.

Чорноока Сьюзен

Чорноока Сьюзен / Фото: Credits

Чорноока Сьюзен, або рудбекія, — універсальна рослина із сонячними квітками, схожими на ромашки, які додають гарних фарб у сад пізнього літа та осені.

Вирощування їх із насіння займає 2-3 місяці.

Чорноока Сьюзен — посухостійка, жаростійка, самосівна. Вона підходить для різних типів ґрунтів, але добре почувається за нейтрального pH ґрунту і від сонця до легкого затінення.

За рослинами не потрібно особливого догляду, але краще не дати їм зав'язувати насіння, це заохотить появу більшої кількості квітів і збереже квіти в більш охайному стані.

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