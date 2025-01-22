Ще не пізно: чи можна зараз саджати цибулини нарцисів

Вікно для садіння ще не закрите: що робити садівникам, які забули посадити нарциси восени.

В міру того, як літо добігає кінця, дуже легко забути про садові роботи, які необхідно виконати для підготовки до наступного року. Одна з них – садіння цибулин, щоб навесні вийшли чудові клумби й бордюри.

Навіть якщо ви знаєте, коли садити весняні цибулини, іноді буває складно втримати в голові список зимових садових робіт. Коли, нарешті, настане вересень, ви можете бути надто зайняті прибиранням саду, захистом рослин від сильного дощу, щоб зосередитися на садінні квітів для наступного року.

Тому експерти з садівництва поділилися з Woman&Home своїми професійними порадами, які будуть корисні для тих, хто не все встиг, проте сподівається побачити навесні яскраве цвітіння.

Нарциси – одні з найкращих рослин, які можна виростити з цибулин і бульб. За ними легко доглядати, і вони створюють приголомшливу колірну картину у вашому саду навесні. Зазвичай їх висаджують восени, проте цей термін можна скоригувати за правильних обставин.

Коли зазвичай висаджують нарциси

Нарциси висаджують восени (від вересня до листопада), щоб їхнє коріння мало достатньо часу для розвитку до настання зими. Тому садіння в січні може затримати цвітіння, але воно однаково може статися.

Як висаджувати нарциси взимку

Якщо ви трохи побоюєтеся висаджувати цибулини в холодніших умовах, просто очистьте ґрунт від снігу і розпушіть його, якщо це можливо. Якщо земля, на якій ви саджаєте, повністю замерзла, розкидайте добрива на площі більше, ніж зазвичай.

Після цього вам потрібно покласти цибулину нарциса на поверхню ґрунту, переконавшись, що ви не придавлюєте її, оскільки це пошкодить основу цибулини, де формуватиметься коріння. Покрийте цибулину мульчею, використовуючи більш товстий шар за нижчих температур.

Коли останній термін садіння нарцисів / Фото: Credits

Коли останній термін садіння нарцисів

Хоча нарциси не входять до переліку насіння для сівби в січні, все ще є ймовірність, що вони зацвітуть, якщо їх посадити зараз. Але ця гнучкість обмежена.

Найпізніший час для садіння цибулин нарцисів, наприклад, у Великій Британії, зазвичай грудень. Але саджання в січні все ж може спрацювати, якщо цибулини здорові, а земля не замерзла.

Що буде, якщо посадити цибулини раніше

Садіння нарцисів раніше дозволить цибулинам укоренитися до настання весни, тож у вас вийде більш разюче видовище.

Що буде, якщо ви посадите нарциси надто пізно

Якщо ви посадите нарциси пізно, вони,найімовірніше, зацвітуть пізніше, ніж зазвичай. Ви також можете виявити, що деякі цибулини можуть вирости "сліпими", а це означає, що вони дадуть листя, але не квіти. Проте нарциси, які виросли "сліпими", можуть зацвісти наступного року.

Коли останній термін садіння нарцисів у горщики

Широко поширена думка, що в холодні місяці ви не зможете багато посадити, якщо взагалі зможете, та це лише один із багатьох міфів про зимове садівництво. Хоча, безперечно, рекомендується садити цибулини восени, коли є можливість для маневру.

Як і тюльпани, цибулини нарцисів можна висаджувати в горщики навіть у січні та на початку лютого, якщо вони здорові, а погода не надто холодна.

Садіння цибулин у горщики компенсує пізнє саджання, оскільки дозволяє контролювати температуру і стан ґрунту. Щоб імітувати зимові умови, поставте горщики до прохолодного місця (близько 2–10 °C), починаючи з січня або пізніше. Потім переставте їх на сонячне місце після періоду охолодження.

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