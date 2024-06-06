Ще не пізно: що посадити в червні, щоб отримати пишне цвітіння та гарний урожай

Пік садових робіт із садіння та посіву вже минув, але деякі рослини ще можна встигнути виростити.

Деякі рослини справді ще не пізно посадити у червні.

Про те, що це за рослини, досвідчений садівник Бенджамін Поуп розповів Gardens Illustrated.

Які квіти можна посіяти у червні

Наперстянка / Фото: Credits

Досить непогана ідея сіяти дворічні та багаторічні рослини зараз чи наступного місяця, щоб вони досягли гарного розміру та їх можна було висадити до настання зими. Наприклад, саме час посіяти наперстянки.

Для зрізання або висадження в грядку варто посіяти турецьку гвоздику (Dianthus barbatus).

Що посіяти на городі у червні

Що посадити у червні / Фото: Credits

На городі може бути послідовний посів буряків та моркви або салатного листя та зелені, особливо якщо ваші культури зараз дають урожай або починають розпускатися.

Будь-яке садіння в останню хвилину, щоб заповнити прогалину, також можна зробити зараз, також висівання однорічних рослин, що швидко ростуть, таких як календула і чорнобривці, зараз буде дуже успішним, хоча варто пам'ятати, що цим рослинам буде потрібне додаткове поливання, щоб допомогти їм прижитися, особливо якщо погода спекотна та суха.

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