Що кішка хоче сказати вам своїм хвостом

Навчившись інтерпретувати знаки хвоста своєї кішки, ви зможете ліпше зрозуміти її настрій, почуття та обов'язково покращите зв'язок з нею.

Котячий хвіст — один з найвиразніших аспектів мови тіла кішок, говориться на Jaw-Dropping Facts.

Вертикальний хвіст

Коли кішки тримають хвіст прямо вгору, це означає, що вони щасливі та впевнені у собі. Ви часто бачитимете таке положення хвоста, коли прийдете додому після довгого робочого дня або коли кошеня вітає свою маму.

Цікаво, що дослідження, проведене Кемерон-Бомон 1997 року, показало, що кішки охоче наближалися до котячого силуету, якщо у нього був піднятий хвіст, але дуже неохоче наближалися до силуету, якщо у нього був опущений хвіст. Таким чином, піднятий хвіст сигналізує про те, що кішка доброзичлива і хоче взаємодіяти з вами чи іншими кішками.

Обертає свій хвіст навколо вас

Коли ваша кішка обвиває хвостом вас чи інших людей, вона намагається показати любов, розслабленість та прихильність. Ця позиція хвоста, по суті, символізує дружбу та любов, подібно до того, як люди обіймають близьких. Кішка може обхопити хвостом хвіст іншої кішки. Це ознака того, що ці два представники сімейства котячих доброзичливі та мають міцний зв'язок.

Тремтячий хвіст

Найчастіше кішки трясуть хвостом, коли вони дуже схвильовані, наприклад, коли ви відкриваєте нову банку котячого корму. Це дружнє вітання, що означає - ваша кішка щаслива. Але пам'ятайте, якщо кішка трясе хвостом, тримаючи його прямо вгору і задкуючи до вертикальної поверхні, то це мітка сечі. Хоча і самки, і коти розпорошують концентровану суміш сечі, некастровані самці з більшою ймовірністю залишать свій слід.

Надутий хвіст

Хоча деякі люди думають, що роздутий хвіст свідчить про агресію, це не так. Кішка, що розпушує хвіст, зазвичай налякана або їй загрожують. Надуваючись, ваша кішка намагається здатися противнику більшою і небезпечнішою.

Опущений хвіст

Опущений вниз хвіст часто вказує на те, що ваша кішка налякана, стривожена або займає оборонну позицію. Щось в оточенні кішок викликає у них занепокоєння. А коли кішка повністю засовує хвіст під тіло і між ніг, це безпомилковий індикатор того, що вона нервує, підкоряється чи налякана.

Посмикування кінця хвоста

Посмикування хвоста схоже на виляння, але часто включає безліч рухів хвостом на кінчику. Кішки смикають кінчиками хвостів, коли вони полюють або активно грають з іграшкою, а також коли вони трохи засмучені або роздратовані.

Хвіст повільно похитується з боку на бік

Найчастіше повільне похитування хвоста вказує на те, що кішка на чомусь глибоко сконцентрована або у неї хижацька поведінка.

Гучний хвіст

Ви можете подумати, що кішки так само щасливі, як собаки, коли виляють хвостом, але це не так. Хвіст, який швидко смикається вперед і назад, або хвіст, який голосно стукає по підлозі, вказує на те, що вона нещасна, схвильована чи налякана. Чим зліша кішка, тим швидше вона махає хвостом туди-сюди.

Знак питання хвостом

Ви, мабуть, помічали, що хвіст вашої кішки іноді нагадує знак питання — він стоїть вертикально і закручується на кінчику. Таке положення хвоста часто вказує на те, що ваша кішка щаслива та доброзичлива. Це положення також може означати, що ваша кішка чимось цікавиться.

Хвіст вгору під кутом 45 градусів

Хвіст, витягнутий ззаду, але піднятий нагору, може означати, що ваша кішка не знає, що наразі відчуває.

Скручує хвост навколо тіла

Якщо ваша кішка сидить або лежить, щільно обхопивши тіло хвостом, це означає, що вона налякана, обороняється, нервує або почувається некомфортно.

Хвіст звисає вигином

Якщо хвіст вашої кішки звисає з провалом біля основи, це ознака того, що ваш котячий друг трохи наляканий або трохи обороняється. Пам'ятайте: чим нижче хвіст кішки, то більше вона тривожиться чи боїться. І взагалі, хвіст опущений за рівень спини вказує на якісь негативні почуття.

Хоча хвіст є найвиразнішою частиною мови тіла кішки, вам слід звертати увагу не лише на рухи хвоста, щоб повністю зрозуміти її емоційний стан. Однак розуміння мови тіла вашої кішки, безсумнівно, поліпшить ваш зв'язок.

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