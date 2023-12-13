Що ми робимо не так: 3 помилки, яких ми припускаємося при пранні, можуть зіпсувати наші речі

Прання — це трудомістка робота, тому може бути неймовірно неприємно, якщо щось іде не так.

Дуже неприємно дістати з пральної машини безнадійно зіпсовані речі. На думку експерта, яким він поділився з Еxpress.co.uk, щоб цього не сталося, при пранні одягу слід уникати певних помилок.

Розділяйте кольори

Це може здатися рутинною роботою, але ви завжди повинні розділяти свій одяг на білий, світлий, темний і делікатний. Це допоможе вам уникнути линяння кольору і гарантувати, що ваш одяг буде стиратися при правильній температурі, оскільки неправильна температура може призвести до усадки, втрати або зміни кольору одягу. Наприклад, якщо прати червоний одяг із білим у гарячому пранні, все може стати рожевим.

Це також може допомогти квітам залишатися красивими і яскравими, у тому числі білому одязі, який з часом може виглядати тьмяним.

Не перевантажуйте пральну машину

Спокуса набити пральну машину до країв, звичайно, велика. Однак це може призвести до погіршення якості прання або навіть пошкодження пральної машини. Це пов'язано з тим, що барабан стане неврівноваженим або занадто важким, і його буде важко обертати.

Наповнювати барабан слід приблизно на три чверті, залишаючи достатньо місця, щоб ви могли просунути долоню між краєм барабана та одягом.

Перевантаження машини також може призвести до того, що одяг тертиметься один про одного, що може призвести до більш швидкого зношування, а також до утворення дратівливих каменів, через які одяг виглядатиме зношеним і старим.

Також перевантаження може ускладнити правильну циркуляцію миючого засобу та води, що означає, що частина одягу погано попрається погано.

Отже, якщо у вас велике завантаження, розгляньте можливість поділу її на два менші завантаження замість того, щоб перевантажувати машину. Важливо залишити в барабані достатньо місця, щоб одяг міг розплескатися.

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Не переборщуйте з миючим засобом

Використання занадто великої кількості миючого засобу може призвести до утворення надмірної піни та поганого полоскання, через що на одязі може утворитися липка плівка.

Чим сильніше забруднений одяг, тим більше миючого засобу їй знадобиться, щоб вивести пляму, але все ж таки варто діяти відповідно до інструкції, яка завжди є на миючому засобі.

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