Що означає поза, в якій спить ваша кішка: 9 кумедних фактів

У цьому посібнику від Jaw-Dropping Facts описані найпоширеніші пози для сну кішок і пояснено наукові обґрунтування того, чому кішки сплять певним чином.

Згорнувшись калачиком

У цьому положенні кішка обвиває хвіст навколо тіла та притискає голову до грудей. Це положення спокою означає, що ваша кішка, можливо, намагається зберегти тепло тіла та забезпечити захист основних частин свого тіла. Це найпорширеніша поза для сну серед тварин у дикій природі, оскільки вона допомагає зберігати тепло та захищає життєво важливі органи.

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Кіт у коробці

Коли кішка залазить у коробку — означає, що вона турбується про свою безпеку та шукає комфорту та захисту. Коли кішки сплять у невеликих, перевантажених приміщеннях, це свідчить про їхню турботу, про безпеку. Тверді стінки коробки дозволяють їм почуватися в безпеці, забезпечуючи тісний і безпечний простір. Окрім коробок, кішки можуть шукати ящики, миски та інші предмети, в які вони можуть щільно поміститися. Можливо, ваша кішка боїться інших домашніх тварин чи дітей у домі. Ви можете допомогти їй, створивши закриту коробку з пухнастими стінками усередині, щоб їй було комфортно спати.

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Животом догори

Живіт кішки – її найвразливіше місце. Отже, якщо ваша кішка спить у положенні животом догори, в якому лапи спрямовані під дивним кутом, а живіт звернений до стелі, це ознака того, що кішка почувається комфортно та безпечно у вашому будинку. Можете вважати, що вам пощастило, що ви завоювали довіру свого пухнастого вихованця. Це тому, що кішки зазвичай турбуються про свою безпеку і не оголюють свої вразливі частини, якщо не впевнені у своєму оточенні. Сон на спині — ознака того, що ваш вихованець впевнений у собі і спокійно ставиться до свого оточення.

З напівзаплющеними очима

Хижаки мають одну особливість: вони полюють і не люблять, коли на них полюють у відповідь. Саме з цієї причини ваша кішка не заплющує очі до кінця, навіть якщо вона спить. У цьому положенні ви помітите, що вуха вашої кішки постійно рухаються, а це означає, що ваш вихованець насторожений. Ця поверхнева форма сну може тривати годинами. Ваш вихованець знає, що відбувається навколо, і будь-який незвичайний звук повністю привабить кішку.

В іншому варіанті цієї пози кіт спить із закритим одним оком та відкритим іншим. Це називається однопівкульним повільним сном. У цій формі половина мозку перебуває у несвідомому стані, а інша половина перебуває у свідомості та насторожі. Така форма сну корисна, оскільки ваша кішка може відпочивати навіть у місцях, де відчувається певна загроза.

Позиція "буханки"

У цьому положенні кішка сидить прямо, але підтискає передні лапи під тіло. Якщо ви побачите, що ваша кішка спить у позі, схожій на буханець хліба, це означає, що вона не хоче довго спати і тільки відпочиває перед наступним заняттям.

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Сон на боці

Це надзвичайно розслаблена поза для кішки. Сон на боці з витягнутими кінцівками означає, що ваша кішка повністю задоволена та почувається у безпеці. Ваша кішка перебуває в режимі повного розслаблення і не відчуває потреби зберігати пильність. У цій позі кішки впадають у глибокий сон.

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Лапа над мордою

Це дна з найчарівніших поз для сну, властивих кішкам, яка здебільшого вас здивує. Коли кішка проводить лапою по морді, це сигналізує те, що вона не хоче, щоб її турбували. Зазвичай це відбувається несвідомо, коли кішка міцно спить. Ця поза також виникає, коли через яскраве або денне світло кішка почувається некомфортно, і в результаті вона заплющує очі.

Монорейковий кіт

Положення монорейки — це коли кішка лежить на підлокітниках або спинках стільців, диванів, поручнів сходів, стовпів паркану або верхніх частин дверей. Зазвичай у цьому положенні кішка звисає всіма чотирма лапами. Ця поза називається "монорейковою", тому що нагадує монорейкову транспортну систему. Кішки зовсім не розуміють архітектурних правил, їм просто подобається відпочивати у цій позі, оскільки вона найбільше підходить для загального спостереження.

Акробат

Кішка в позі акробата спатиме, згорнувшись, кінцівки звисають у різні боки, а її голова повернута під дивними кутами. Для цієї позиції немає особливої причини, і ваша кішка може вибрати її тільки тому, що зараз вона їй подобається.

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Отже, ось і всі найважливіші пози сну у кішок. Тепер ви можете легко зрозуміти всі сигнали та знаки, які ваша кішка не може вам сказати сама. Ви можете дізнатися, чи почувається ваша кішка у безпеці, чи відчуває загрозу, а також чи комфортно вона спить, чи ні.

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