Що подарувати на Різдво та Новий рік чоловікові: 10 небанальних ідей

Настає час пошуку подарунків, і, якщо ви хочете, щоб ваш презент був оригінальним і незабутнім, рекомендуємо відмовитися від покупки шампуню 3 в 1 і звернути увагу на корисніші речі.

Чоловіки часто змушують нас трохи подумати над їхніми подарунками, адже якщо подрузі чи мамі ми можемо подати на свято хайлайтер чи червону помаду, то тут так не вийде.

Тому, якщо ви ще не купили не банальний подарунок для свого чоловіка, чи то ваш тато, коханий чоловік, брат, син чи найкращий друг, пропонуємо наш невеликий список ідей, можливо, якась із них збігається з його інтересами та бажаннями.

Набір інструментів

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Можливо, вашому чоловікові здається, що у нього все є і йому нічого не потрібно, але коли справа доходить до ремонту чогось у будинку, то завжди виникає питання наявності ключа потрібного розміру чи ручного дриля на акумуляторі. Тому якісний набір інструментів буде справді корисним подарунком, який прослужить тривалий час та виручить у багатьох життєвих ситуаціях. Ідеально якщо такі інструменти будуть у чохлі, зручному органайзері чи пеналі.

Гаджети для машини

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Якщо ваш чоловік – водій, зверніть увагу на різні "плюшки" для автомобіля. Це можуть бути абсолютно різні корисні гаджети, які робитимуть їзду більш комфортною, наприклад: кріплення для телефону з бездротовою зарядкою, органайзери, камера заднього або кругового вигляду, зволожувачі повітря.

Також абсолютно небанальним подарунком може бути і ручний пилосос для салону та бездротовий насос для підкачування шин. І як варіант — зібрати в один бокс багато дрібних корисних речей: гачки для сидінь, антиковзкий килимок для панелі приладів, термокухоль, м'які накладки на ремені безпеки і чохли на сидіння.

Конструктори

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Зараз у моді 3D конструктори та пазли для дорослих. Особливою популярністю користуються подібні "іграшки" з дерева, оскільки вони складні, приємно пахнуть та мають естетични вигляд, але є й інші подібні варіанти, наприклад, пазли у вигляді величезних історичних будівель або LEGO-набори за мотивами "Гаррі Поттера" або "Зоряних війн" .

Передплата Netflix

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Для кіноманів приємним подарунком буде і річна підписка на улюблений стримінг. Такий подарунок на тривалий час відкине питання, що і де подивитися.

Комп'ютерна гра

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Геймери оцінять такий подарунок, особливо якщо найближчим часом виходить нова гра або доповнення до неї. Тим паче онлайн-сервіси з продажу комп'ютерних ігор вже давно пропонують подібні послуги: ви купуєте гру "як подарунок" та адресат отримає повідомлення у вигляді гарної листівки електронною поштою з привітаннями та інструкціями про те, як її активувати.

Також чудовим подарунком можуть стати джойстики чи інші аксесуари для PlayStation.

Аксесуари та гаджети для телефону

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Телефон вже невід'ємна частина нашого життя, тому, багатьом було б приємно отримати різні корисності для нього, наприклад, бездротову зарядку, підставку, мініоб'єктиви, які кріпляться на камеру телефону, стабілізатор або бездротові навушники.

Рюкзак

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Це річ, яка прослужить довго, тому варто обирати якісні фірми. І якщо рюкзак передбачає, що в ньому буде носитися ноутбук чи інша техніка, то краще брати моделі, що не промокають.

Проектор

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Це, по суті, подарунок для всієї родини, адже перегляди фільмів будуть майже як у кінотеатрі. Невеликі портативні проектори можна ставити у спальні та дивитися кіно просто лежачи у ліжку. Також такий подарунок стане чудовим приводом зібратися з друзями та подивитися щось усім разом, наприклад, футбольний матч.

Набір для шашликів

Якщо ваш чоловік любить відпочивати на природі, такий подарунок — ідеальне рішення. Але не даруйте одні шампура, адже це нудно, краще зібрати так званий "набір для шашликів" і подарувати одразу: мангал, шампура та складні стільці, які поміститься у багажник

Спортивні аксесуари

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Для любителів спорту також існують чудові подарунки, наприклад, річний абонемент у спортзал, або дешевші, але корисні речі: тренажери для рук, килимки, спортивний одяг, наприклад, для бігу, пульсометри, масажери чи невеликі портативні тренажери для розминки.

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