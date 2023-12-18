Що подарувати жінці на Різдво та Новий рік: небанальні подарунки, які їй сподобаються

Напередодні свят багато хто вже починає задумуватися про те, що подарувати, як то кажуть "під ялинку", своїм близьким: подругам, мамам і сестрам. Також цим питанням задаються і чоловіки, адже хочеться все ж таки, щоб подарунок був оригінальним і хоч трохи корисним.

Тому ми склали невеликий гайд подарунками, які можуть сподобатися вашим близьким.

Капучинатор

Враховуючи те, що всі зараз кавомани — такий подарунок буде доречним, адже дозволить збивати молоко і робити смачний капучино вдома. Також, щоб подарунок мав більш наповнений вигляд, можна зробити бокс для кавоманів — у гарну коробку покласти гейзерну кавоварку, капучинатор та пакунок з кавою.

Фото: Credits

Кігурумі

Це незвичайний, веселий та яскравий подарунок. Спати в такій піжамі тепло і затишно, а також можна вибрати її з урахуванням інтересів одержувача, наприклад, у вигляді єдинорога, мультяшного персонажа або кота.

Машинка для забирання ковтунців

Звучить трохи банально, але річ дуже корисна, особливо в зимовий час, коли ми носимо багато светрів та худі.

Сеанс релакс-масажу

Сертифікат у подібне місце потішить багатьох, адже такий масаж допоможе зняти напругу не лише з м'язів, а й з думок.

Фото: Sunday Mirror

Зволожувач повітря

У зимовий час такий невеликий гаджет також буде дуже корисним, оскільки у квартирах та будинках працює опалення, яке сушить повітря. Зволожувачі бувають великими, але є й маленькі досить бюджетні моделі. Також вони є у вигляді вулканів та милих героїв, наприклад, кошенят чи панд.

Аксесуар для розбивання бульбашок у шампанському

Не найкорисніша річ у господарстві, зате який фурор вона викличе серед гостей. Це креативний та незвичайний подарунок, який точно запам'ятається.

Підставка для телефону чи планшета

Багато хто дивиться на телефоні відео з YouTube і щоб це було зручніше можна подарувати такий аксесуар. Підставки бувають як креативні, і дуже естетичні, наприклад, з дерева.

Гуаша для масажу обличчя

Багато косметологів радять робити самомасаж обличчя, адже це покращує кровоплин, робить овал красивішим та покращує якість шкіри. Одним із найпростіших гаджетів для такої процедури є гуаша. Разом з цим маленьким масажером також можна подарувати олію для масажу обличчя.

Фото: Credits

Кільцева лампа

Робити селфі і записувати відео для соцмереж люблять усі, а якщо ваша близька подруга, дочка чи сестра ще й блогер, то такий подарунок обов'язково сподобається.

Лампа для манікюру

З популярністю гель-манікюру, мабуть, багато хто хотів би спробувати зробити його самостійно, але в цьому випадку знадобиться така LED-лампа. Разом з лампою можна в подарункову коробку покласти кілька відтінків гелів і, наприклад, закріплювач.

Фото: Credits

М'який монобігудь

Це один з найрозрекламованіших аксесуарів для накрутки волосся, адже відео з ними заполонили наші Reels та TikTok. Але для любительок гарних локонів такий мінобігудь буде корисним, адже надає волоссю гарної форми і не травмує його.

Щітка для сухого масажу

Такі щітки не дорогі, але дуже корисні, адже відлущують шкіру та поліпшують кровоплин. Також сама собою процедура сухого масажу дуже приємна. Вибирати таку щітку найкраще з натуральних складових, а разом із нею можна подарувати ще й банку кокосової олії.

Фото: Getty Images

Набір пензлів для макіяжу

Пензлів ніколи багато не буває. Тому для любительок декоративного макіяжу такий подарунок буде актуальним. Найкраще вибирати пензлі від якісних фірм. Також часто пензлі бувають з гарними ручками, тому під час вибору зверніть увагу на цей фактор.

Очищувач пензлів для макіяжу

Що ж, якщо пензлі вже у вашої подруги є, то тоді їй знадобиться очисник для них. Такі агрегати бувають абсолютно різними – як електричними, так і ручними із силікону.

Термокухоль Stanley Quencher

Ймовірно, це одна з найпоширеніших речей у Reels і TikTok. Це термокухоль великого об'єму, у них є трубочка і ними зручно користуватися в машині, адже вона вміститься в більшості підсклянників.

Подушка та підставка для ванної

Якщо ваша подруга або дружина любить приймати ванну, їй точно сподобається такий подарунок, адже більше не доведеться більше підкладати під шию рушник, а на підставку можна поставити планшет і насолоджуватися фільмом.

Дзеркало для макіяжу з підсвічуванням

Таке дзеркало допоможе зробити гарний рівний макіяж. Також воно стане в нагоді в моменти, коли потрібно наносити маску на обличчя або робити інші косметичні процедури.

Набір кремів для рук

Здається, це занадто просто, але насправді крему для рук ніколи не буває занадто багато. Особливо подарунок буде цікавим, якщо креми мають різні аромати.

Щітка для масажу шкіри голови

Така щітка допоможе краще очистити шкіру голови та розподілити шампунь. Також цей аксесуар поліпшує кровоплин на шкірі голови, відлущує шкіру, а масаж нею стимулює ріст волосся. Так що такий подарунок теж буде актуальним та корисним багатьом.

Фото: Credits

Атласний набір для сну: маска, шапочка для волосся та гумка

Це недорогий варіант подарунка (хоча можна купити і шовкові аксесуари, але коштуватимуть вони дорожче), який допоможе зберегти красу волосся.

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