Що посадити на балконІ: 6 багаторічних культур, які ідеально підходять для горщиків 

Незалежно від того, чи є у вас внутрішній дворик, сад на балконі чи просто сонячне підвіконня, вирощування багаторічних овочів у контейнерах відкриває нові можливості для насолоди домашніми продуктами.

Вирощування багаторічних овочів у горщиках стає все більш популярним заняттям для городників з обмеженим простором. На відміну від однорічних культур, які потребують пересадження щороку, багаторічні овочі повертаються сезон за сезоном, що робить створення городу довгостроковою інвестицією.

Про те, які овочі краще всього вирощувати в горщиках, розповідає Gardening Know How.

Деякі з цих культур ростуть в горщиках навіть краще, ніж під час вирощування в землі, оскільки горщики дозволяють краще контролювати якість ґрунту, рівень вологості та боротися зі шкідниками. Проте овочі, вирощені в контейнерах, зазвичай потребують регулярнішого поливу та підживлення, ніж культури, вирощені в землі.

Однією з істотних переваг вирощування багаторічних рослин у горщиках є можливість легкого переміщення контейнерів для оптимізації умов вирощування протягом року. Наприклад, горщики можна переставити на сонячніші місця восени або в затінені місця під час піку літньої спеки. Ця мобільність не тільки покращує здоров’я рослин, але й подовжує вегетаційний період.

Багаторічна листова капуста

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Багаторічна капуста кале є універсальним доповненням до контейнерних садів, забезпечуючи безперервний урожай ніжного листя для салатів.

Вирощування багаторічної листової капусти в горщиках — чудовий спосіб насолоджуватися цією поживною листовою зеленню цілий рік, оскільки її можна збирати в будь-який місяць. Рослини мають потенційну тривалість життя 5 років або більше, і ви можете розмножувати рослину живцями для постійного виробництва.

Рослини можуть виростати досить великими, тому краще вибрати компактніший сорт. Виберіть великий контейнер, щонайменше 30-45 см глибиною, і використовуйте високоякісну, добре дреновану суміш для горщиків, збагачену компостом, щоб забезпечити необхідні поживні речовини. Розташуйте горщики на повному або частковому сонячному світлі.

Регулярне поливання має вирішальне значення – тримайте ґрунт постійно вологим, але не перезволоженим. Удобрюйте кожні 4-6 тижнів, щоб сприяти здоровому росту. Обрізка старого листя стимулює нове зростання і запобігає довгоногості.

Ревінь

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Ревінь вирощують заради яскраво забарвлених стебел, які чудово доповнюють солоні та солодкі страви. За правильного догляду рослини плодоносять протягом десяти років. Проте не можна збирати врожай в перший рік після посадки.

Вирощувати ревінь у горщиках легко, але контейнер має бути щонайменше 51 см глибиною та шириною, щоб умістити велику кореневу систему культури.

Посадіть частини рослин або куплені крони ревеню навесні в добре дреновану горщикову суміш, збагачену компостом або органічними речовинами. Поставте контейнер на сонце, хоча ревінь витримує і легку тінь.

Добре поливайте, особливо в жарку погоду, і підживіть ранньою весною. Обріжте старі стебла восени після того, як листя відмерло.

Щавель

Щавель

Щавель можна вживати як свіжий листовий овоч у салатах, пасерувати у фрі або як траву для покращення смаку інших страв. Має терпкий лимонний смак.

Вирощувати щавель у горщиках легко і вигідно – часто це успішніше, ніж вирощування в землі. Виберіть контейнер із хорошим дренажем діаметром не менше 30 см, наповнений багатим органічним ґрунтом для горщиків.

Посійте насіння на відкритому повітрі після заморозків або в приміщенні за три тижні до останніх заморозків. Розмістіть насіння на відстані 8 см одне від одного, засипте 1,5 см ґрунту та тримайте його вологим. Розсаду проріджують на відстані 30 см одна від одної, коли у неї з’явиться два набори справжніх листків.

Догляд мінімальний – поливайте щотижня та мульчуйте, щоб зберегти вологу та запобігти бур’янам.

Збирайте врожай через 30-40 днів для молодих листків або через два місяці для дорослих рослин. Зріжте листя до стебла, щоб стимулювати відростання.

Спаржа

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Спаржа – це витривалий весняний овоч, який цінується за тонкий смак і м’якість у вареному вигляді. Рослинам може знадобитися кілька років, щоб дозріти при вирощуванні з насіння, і їх не слід збирати до третього року.

Вирощування спаржі в контейнерах є гарним варіантом, хоча це обмежить зазвичай тривалий термін життя рослини, якщо її не пересадити в землю. Нехай це вас не відлякує, оскільки ви зможете насолоджуватися смачними врожаями 3-4 роки, поки рослина обмежена горщиком.

Контейнер має бути достатньо великим, щоб вмістити глибоке коріння рослини – щонайменше 46 см у глибину та 31 см у діаметрі – і мати хороший дренаж. Коріння спаржи потрібно садити на глибину 10-15 см.

Поставте контейнер на сонячне місце, яке отримує 8 годин сонячного світла щодня.

Спаржа росте на різних типах ґрунтів, якщо вони добре дреновані та збагачені органічними речовинами. Рослинам буде корисно вносити добрива ранньою весною, а потім кожні два тижні до кінця вегетації. Тримайте ґрунт вологим, але не мокрим.

Зелена цибуля

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Зелена цибуля – це овоч зі смаком цибулі, який використовується як зелень у багатьох стравах.

Вирощування цибулі в горщиках — простий процес, який дозволяє насолоджуватися її свіжим смаком цілий рік. Виберіть горщик із хорошим дренажем і наповніть його рясним, добре дренованим ґрунтом перед посадкою.

Цибуля процвітає за повного сонячного світла, але може переносити і півтінь. Регулярно поливайте, щоб ґрунт був постійно вологим, але не перезволоженим. Удобрюйте кожні кілька тижнів збалансованим рідким добривом.

Збирайте цибулю, обрізаючи листя, ви можете скоротити рослину наполовину, не пошкодивши її.

Крес-салат

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Крес-салат - це перцевий лист, який використовується для додання смаку салатам. Це швидкозростальний багаторічник, який легко вирощувати в горщиках.

Насіння можна висівати в приміщенні або на відкритому повітрі, найкраще проростає в прохолодних і вологих умовах.

Використовуйте контейнер з хорошим дренажем, наповнений безґрунтовою сумішшю торфу. Зберігайте горщик у затіненому місці або на частковому сонячному світлі.

Як випливає з назви, крес-салат процвітає в стабільно вологих умовах, тому поставте горщик у наповнене водою блюдце або вирощуйте в ємності з водою, змінюючи її щотижня.

Регулярно збирайте врожай, обрізаючи рослину, щоб стимулювати нове зростання. Добре підгодовуйте її за допомогою збалансованого водорозчинного добрива, щоб запобігти дефіциту поживних речовин.

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