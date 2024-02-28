Що посадити під деревами: 8 ефектних рослин, які люблять тінь

Знайти тіньолюбні рослини для садіння під деревами може виявитися непростим завданням. Під розлогою кроною дерев виживають не всі види. Але є й такі, яким подобається рости в тіні.

Рослини, посаджені під деревами, повністю змінять ваш тінистий сад. Під деревами можна садити що завгодно: рослини з пишним листям або гарними квітами чи ґрунтопокривні, за якими легко доглядати.

Але вибрати рослини, які не лише гарні на вигляд, але й можуть витримувати важку тінь, сухий ґрунт і нав'язливе коріння дерев, може бути непросто, особливо садівникам-початківцям.

Тому експерти Gardening Know How склали список із 8 дивовижних рослин, які ростуть під деревами.

Папороть

8 ефектних рослин, які люблять тінь: папороть / Фото: Credits

Папороть росте в півтіні та повній тіні. На відкритому повітрі вона дає пишну зелень у тіні будь-якого дерева. Доступна в різних формах і розмірах: від ніжних папоротей "Дівоче волосся" до міцних страусиних папоротей, які гарно стеляться під деревами.

Цей невибагливий у догляді, тіньовитривалий багаторічник добре почувається за плямистого освітлення, а його глибока коренева система дозволяє не лише конкурувати за воду і поживні речовини, а й витримувати коливання рівня вологості та якості ґрунту. Витривалі багаторічні папороті надають текстури, глибини та яскравості будь-якому тінистому саду.

Госта

8 ефектних рослин, які люблять тінь: госта / Фото: Credits

Госта нормально почувається в умовах часткової та повної тіні. Її квітки приваблюють запилювачів. Вирощування цієї рослини – просте рішення для складних садових ділянок. Госта адаптується як до сухого ґрунту, так і до важкої тіні, і вона є фаворитом серед садівників. Гости не потребують особливого догляду і після садіння, що робить їх одними з найкращих багаторічних рослин для висаджування навколо дерев.

Госта, яка високо цінується за привабливе листя, представлена в широкому діапазоні кольорів, текстур і розмірів. Маючи як маленькі, так і великі сорти зеленого, синього, жовтого та строкатого кольорів, ці листяні рослини додають візуального інтересу до будь-якого саду. Крім того, гости дуже гарно квітнуть.

Морозник (чемерник)

8 ефектних рослин, які люблять тінь: морозник / Фото: Credits

Часткове освітлення і навіть повна тінь цілком підходять морознику, який також стійкий до посухи. Він відомий не лише своєю витривалістю до холодів, а і здатністю протистояти складним умовам вирощування, наприклад, під кронами дерев. Морозники також популярні через раннє цвітіння.

Квіти морозника бувають різних відтінків, включно з білим, рожевим, фіолетовим і зеленим, і багато сортів можуть похвалитися хитромудрими візерунками та ознаками. Крім того, їхнє вічнозелене листя забезпечує красу цілий рік, що робить їх чудовим вибором для будь-якого тінистого місця.

Епімедіум (горянка)

8 ефектних рослин, які люблять тінь: епімедіум (горянка) / Фото: Credits

Ця квітка прикрасить зони, розташовані в частковій і повній тіні. Горянка також має вічнозелене листя.

Це ґрунтопокривна рослина, яку часто не беруть до уваги та недооцінюють, хоча вона одна з небагатьох, здатних виживати й розвиватися в сухій тіні.

Епімедіум приживається трохи повільно, тому вам варто виявити терпіння і дочекатися цвітіння. Довгі кисті чарівних квітів варіюються за кольором – від білого до жовтого й рожевого – і розпускаються на ніжних на вигляд листках у формі серця, які часто мають хитромудрі візерунки та кольори.

Дицентра "Серце, що кровоточить"

8 ефектних рослин, які люблять тінь: дицентра "Серце, що кровоточить" / Фото: Credits

Ця рослина може бути занадто крихкою на вигляд, щоб квітнути в сухих і важких умовах під кронами дерев, але насправді ці рослини дуже витривалі. Серце, що кровоточить, варто вибрати не лише через гарне листя і квіти, але й через його унікальну здатність адаптуватися до зовсім не ідеальних умов.

Ця класична рослина для дачного саду вирізняється унікальними квітами у формі серця, які м'яко звисають з вигнутих стебел. Вони доступні у відтінках рожевого, білого або червоного і є чудовим доповненням до свіжих букетів. Їхнє папоротеподібне листя також додає текстури та краси, коли рослини не квітнуть.

Коралові дзвіночки

8 ефектних рослин, які люблять тінь: коралові дзвіночки / Фото: Credits

Ця рослина вимагає трохи більше світла, ніж усі згадані вище. Також її вирізняє тривалий час цвітіння.

Щоб отримати приголомшливе листя, розгляньте можливість садіння коралових дзвіночків. Ці листяні рослини мають низьку горбисту форму, що дозволяє легко розміщувати їх на клумбах навколо дерев.

Тінь насправді посилює яскраві кольори листя коралового дзвіночка, але сповільнює зростання. Ці рослини відомі приголомшливим листям. Вони цінуються за широкий спектр кольорів, включно з відтінками темно-зеленого, фіолетового, помаранчевого, бронзового та яскраво-салатового. Їхнє листя часто має унікальні прожилки та візерунки, що надає додаткового об'єму групі рослин під деревом.

Крім того, багато сортів дають пізньої весни або влітку крихітні квіти у формі дзвіночків на високих стеблах. Коралові дзвіночки також є однією з небагатьох рослин, які можуть рости під деревами чорного горіха, що виділяють зі свого коріння токсин, відомий як юглон.

Аквілегія (орлики)

8 ефектних рослин, які люблять тінь: аквілегія (орлики) / Фото: Credits

Ділянки на сонці та в півтіні дуже полюбляє аквілегія, квітки якої приваблюють запилювачів.

Квіти особливо гарні, якщо їм дозволити рости в тінистих лісових районах. Посадіть їх навколо дерева, щоб створити ефектний дизайн саду.

Аквілегія, відома своїм привабливим листям, схожим на папороть, і незвичайними квітами додає химерної атмосфери будь-якому саду. Вони бувають різних відтінків, розквітають навесні й на початку літа і надають кольору темним, затіненим куточкам.

Квіти аквілегії також мають чудовий потенціал як зрізані. У вазі вони зберігаються до двох тижнів. Крім чарівного зовнішнього вигляду, за рослинами легко доглядати. Вони добре почуваються на середньому, добре дренованому ґрунті.

Аюга (горлянка)

8 ефектних рослин, які люблять тінь: аюга (горлянка) / Фото: Credits

Аюга чудово почувається і на сонці, і в тіні. Вона має вічнозелене листя.

Аюга є низькорослою вічнозеленою ґрунтопокривною рослиною, яка може рости в тіні великих дерев, де інші рослини борються за виживання. Хоча аюгу легко вирощувати під деревами, вона може швидко захопити територію. Проте та ж сама агресивна природа допомагає придушувати бур'яни. Тож використовуйте цю рослину з розумом.

На відміну від багатьох багаторічних рослин, які вирощують заради квітів, аюга цінується за її барвисте вічнозелене листя. Воно може бути зеленим, бронзовим, фіолетовим або строкатим. Навесні аюга дає маленькі, але привабливі колосоподібні квіти, які дуже подобаються запилювачам.

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