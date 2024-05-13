Що посадити в тіні: фрукти та ягоди, які виростуть без сонця

Незавжди у нас є можливість висаджувати плодові дерева та кущі на сонці. Крім того, не всі рослини люблять прямі сонячні промені. Деякі з них чудово ростуть і плодоносять у тіні.

Якщо ви вирощуєте сад протягом тривалого часу, то дуже добре знаєте, що кожного року кількість сонячного світла на ділянці зменшується. Те, що колись було залитим сонцем городом, згодом стає тінистим садом, бо старі рослини розростаються, крім того, з'являються нові.

Більшості фруктів та овочів потрібно сонце протягом не менше 8 годин на день, але є плодові рослини і для тінистих садів. Про ці кущі та дерева розповідають фахівці Gardening know how.

Більшість тіньолюбних рослин належить до категорії ягід, але якщо у вас частково затінена ділянка, можна вирощувати навіть груші та сливи.

Груші

Грушам потрібно трохи сонця, вони зростатимуть і в півт тіні. Спробуйте посадити грушу на західній стороні ділянки, де вдень буде кілька годин сонця.

Сливи

Сорти можна вирощувати на ділянках саду, які отримують ранкове сонце та полуденну тінь.

Ревінь

Ревінь – ще один тіньолюбна овочева рослина, популярна для пирогів та киселів. Ранні сорти найкраще підходять для затінених ділянок із багатим ґрунтом.

Ківі

Витривалий ківі також можна вирощувати у пів тіні. Забезпечте рослині ґрати для підтримки та посадіть його у місці, хоча б частково освітленому сонцем.

Мускатний виноград

Майте на увазі, що чим більше сонця отримує виноградна лоза, тим більше плодів, тому якщо ви посадите виноград у дійсно затіненому місці, то зможете насолодитися декоративними якостями рослини, а ось серйозний урожай виростити вам, найімовірніше, не вдасться.

Чорниця

Ягоди та фрукти, які добре ростуть у тіні / Фото: Credits

Чорниця, як правило, вимагає повного сонця, але низькоросла лохина виносить і легку тінь, а також існують стійкі до холоду сорти, які можна вирощувати і в тіні.

Смородина і порічки

Смородина, як і порічки, переносять часткове сонце і помірну тінь. Знову ж таки, якщо ви вирощуєте рослину заради смачних фруктів, чим більше сонця отримуватиме рослина, тим більше вона вироблятиме плодів.

Бузина

Бузина добре росте у пів тіні. Її ароматні темно-фіолетові соковиті ягоди, гарні у варення.

Аґрус

Кущі аґрусу використовуються як живоплоти, з яких виходять їстівні плоди. Вони чудово почуватимуться у затіненому місці.

Ожина

Ягоди та фрукти, які добре ростуть у тіні / Фото: Credits

Ожина добре росте в тіні. Він дуже швидко розростається, тому для стримування її росту необхідний певний догляд.

Брусниця

Брусниця є диким низьким вічнозеленим чагарником, який росте в підліску. Враховуючи її схильність до прохолоди та лісової темряви, вона буде ідеальним кущем для тінистих куточків вашого саду.

Шовковиця

Шовковиця терпляча як до тіні, так і до прохолоди. Але це дерево створить безлад, тому переконайтеся, що воно росте у віддаленому місці, де ви не нервуватиметеся через темні плями на траві або на доріжках.

Малина

Ягоди та фрукти, які добре ростуть у тіні / Фото: Credits

Малину легко вирощувати, вона добре переносить пів тінь. Але вона, як і ожина, дуже швидко розростається і може вийти з-під контролю. Хоча чудовий ніжний смак ягоди того вартий.

Суниця

Ягоди та фрукти, які добре ростуть у тіні / Фото: Credits

У той час як більшості сортів суниці потрібно повне сонце, є такі, які можуть рости в пів тіні. Спробуйте такий сорт, як "Олександрія", і посадіть кілька кущів, щоб здобути неймовірний урожай.

Як доглядати за тінелюбними рослинами

Пам'ятайте, що кількість сонячного світла, яке проникає на ділянку, змінюється залежно від сезону. Контролюйте кількість сонячного світла у вашому саду. Якщо ви хочете дати трохи більше світла затіненій ділянці, спробуйте обрізати нижні гілки дерев. Це може бути достатньо, щоб значно збільшити рівень освітленості.

Рослини в затінених місцях часто залишаються вологими довше і більш схильні до хвороб. Розмістіть рослини далі одну від одної в тіні, щоб забезпечити рух повітря, аби листя висихало швидше.

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