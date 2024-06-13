Що посадити з редискою: садівники назвали рослини-компаньйони

Редиска — один із "найшвидших" овочів. Навесні він часто достигає за три-чотири тижні. Пізніші штами дають коріння через шість-вісім тижнів.

Деяким городникам вдається виростити до 5 врожаїв редиски за сезон. Тому вирощувати її – це дуже захопливе заняття. Багато культур є чудовими компаньйонами для редиски. Садіння рослин, які добре ростуть разом із редисом, дозволить максимально ефективно використовувати грядку, одночасно використовуючи унікальні репелентні властивості рослини.

Досвідчені садівники розповіли Gardening Know How, що посадити з редискою.

Рослини, які добре сумісні з редискою за строками росту та достигання

Планування є ключовою особливістю поєднання культур, коли простір, розмір, умови вирощування та потреби в поживних речовинах враховуються для створення ідеально сумісного городу. Завдяки швидкому зростанню редиски разом із нею можна садити інші рослини, які ростуть повільніше і вимагають більш тривалого сезону для вирощування. Поки врожай не надто затінений, ці маленькі коренеплоди зростатимуть біля багатьох видів рослин. Напровесні, щойно ґрунт стане придатним для обробки, висівають горох і листовий салат. Це також час для посіву насіння редиски. Повільніше зростання гороху і салату дозволяє редисці розвиватися без проблем, до того ж час збирання врожаю коренеплоду настане задовго до двох інших овочів. Рослини, які не будуть готові протягом багатьох місяців, такі як помідори та перець, також можна садити разом з більш ранніми сортами редису.

Рослини, з якими редиска обмінюється корисними речовинами

Редиска також допоможе відлякати огіркових жуків, а це означає, що огірки, з їхнім тривалим вегетаційним періодом, також є хорошими рослинами-компаньйонами для неї. Рослинами, які допомагають редисці, можуть бути трави, настурція і види сімейства цибулин, що сильно пахнуть. Квасоля та запашний горошок, які піднімаються високо над садом на кілках, допомагають фіксувати азот у ґрунті та підвищують урожайність, одночасно насичуючи його соком для інших рослин з високим вмістом азоту, таких як салат. Однак будьте обережні під час садіння коренеплоду поряд із капустою (наприклад, броколі), оскільки він може залучити блішок, які пошкодять її листя.

Рекомендації щодо садіння редиски-компаньйона

Рання редиска найкраще поєднувати з ранніми овочами або з тими, які не стануть занадто великими через кілька тижнів і не зможуть конкурувати з овочем, що низько росте.

Літні сорти достигають довше, і їх слід розміщувати там, де до них потрапляє сонячне світло, терміном до восьми тижнів.

Зимовим сортам також потрібний більш тривалий період, але їх можна висаджувати разом із посівами шпинату, капусти та інших листових культур наприкінці сезону.

Редиска також у багатьох випадках має симпатичне листя і може вирощуватися на однорічних клумбах і бордюрах як візуальне доповнення до квітів і трав.

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