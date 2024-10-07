Що потрібно встигнути зробити в саду у жовтні: поради відомого садівника

Середина осені – це час, коли ми проводимо підготовку саду до зими.

Цього року природа подарувала нам настільки теплу осінь, наскільки це взагалі можливо. Тому підготовку до зими ми розпочинаємо з деяким запізненням.

Про те, що потрібно зробити в саду в жовтні, розповідає знаменитий британський садівник Монті Дон.

Зберіть опале листя

Зберіть опале листя / Фото: Credits

Кожен опалий лист — це потенційний листовий перегній, який, на відміну від компосту, не вимагає перевертання, змішування або знань для його виготовлення — це садове золото.

Збирайте якомога більше опалого листя і складіть його у велику відкриту купу, щоб воно могло перетворитися на прекрасну багату, розсипчасту текстуру і стати важливим компонентом нашого саморобного компосту для рослин.

Також можна залишати кучугури та купи листя під огорожами та деревами, щоб забезпечити зимове укриття для їжаків, жаб, дрібних ссавців та комах, разом зі штабелями колод та купами обрізків – все це дає необхідний зимовий захист цим маленьким створінням, які так сприяють здоров'ю саду.

Якщо у вас немає місця для зберігання листя, зробіть для нього просту секцію з чотирьох стовпів та дротяної сітки.

Купуйте утеплювач для рослин

Ковпак для рослин / Фото: Credits

Якщо у вас ще її немає, купіть садівницьку флісову тканину та кілька ковпаків. Річ у тому, що вони корисні лише в тому разі, якщо ви використовуєте їх до того, як вони вам знадобляться, і немає гарантії, що у жовтні не буде сильних заморозків. Ковпаки та фліс — найкращий тимчасовий захист від заморозків для теплолюбних рослин та кущів.

Занесіть ніжні рослини до теплиць чи приміщення

Пальми, сальвії, цитрусові, гранати, оливки, пеларгонії, сукуленти, фуксії, евкоміси та гедіхіуми потрібно буде занести до теплих приміщень до настання холодів. Їх можна обрізати, викопати, перевірити перед тим, як помістити на зберігання у прохолодному темному місці, де вони залишаться живими, але не виростуть за зиму.

Зберіть насіння

Насіння

Заощаджуйте собі цілий стан, збираючи насіння з багаторічних рослин, використовуючи паперові (не поліетиленові) пакети. Завжди одразу ж маркуйте пакети із насінням. Зберігайте у прохолодному сухому місці до готовності до сівби.

Заготуйте живці

Ще не пізно зрізати живці, і немає приємнішого процесу в саду, якщо він буде успішним. Вибирайте здорові рослини, що не цвітуть, використовуйте гострий ніж і дуже добре дренований компост без торфу (додайте в компост рівну кількість піску або перліту) і підтримуйте високу вологість. Більшість рослин зараз вразить вас та успішно перезимує без необхідності пересадження.

Збережіть урожай

Яблука / Фото: Credits

Зберігайте лише ідеальні яблука, це виключить усі непередбачені втрати. Збирайте їх обережно і поводьтеся з ними так, ніби вони тендітні, як яйце, щоб уникнути слідів биття. Зберігайте їх так, щоб вони не торкалися одне одного, у коробках або піддонах, у прохолодному, але не замороженому, темному та не надто сухому місці. Зазвичай ідеальним місцем є підвал, сарай чи прохолодний гараж.

Посадіть дерева

Дерева / Фото: Credits

Це чудовий час для садіння або переміщення листопадних дерев, чагарників і огорож, оскільки ґрунт ще теплий, тому коріння почне рости негайно. Важливо дати їм багато води під час садіння і поливати щотижня, поки земля не стане дійсно вологою або листя не опаде. Найкраще починати з будь-яких вічнозелених рослин, тому що їм потрібно максимально наростити коріння до настання зими. Листопадні рослини, з іншого боку, можна переміщувати або садити у будь-який час від жовтня до середини березня.

Цибулини

Гіацинти / Фото: Credits

Продовжуйте саджати весняні цибулини, але зачекайте кінця місяця, щоб зайнятися тюльпанами.

Високі грядки

Високі грядки / Фото: Credits

Якщо у вас високі грядки, мульчуйте їх садовим компостом, щоб черв'яки могли робити в них свою роботу, готуючи ґрунт до посіву або садіння наступної весни.

Газон

Газон / Фото: Credits

Продовжуйте підстригати траву, поки вона росте, проте краще, щоб вона була надто високою, ніж надто короткою, у зимові місяці. Згребіть солому та мох і викиньте в компостну купу.

Морозники

Морозник / Фото: Credits

Зріжте все листя морозника, яке явно хворе, і мульчуйте навколо нього сумішшю 50:50 з торішнього листового перегною та садового компосту.

Плетисті троянди

Плотисті троянди / Фото: Credits

Обрізайте плетисті троянди. Почніть з видалення всіх пагонів, що пошкоджені або перетинаються, або дуже старих гілок, які можна обрізати аж до землі. Основні стебла слід розвести віялом на рівній відстані якомога горизонтальніше, прив'язавши їх до дроту або шпалери. Потім усі бічні пагони, що ростуть від цих основних стебел, які дали квіти цього року, можна скоротити до короткого пенька з кількома листками. Ефект повинен бути ажурним, в основному, горизонтального зростання з обрізаними бічними пагонами, що йдуть уздовж їхньої довжини. Нарешті, переконайтеся, що все міцно зв'язане, щоб уникнути зимових ушкоджень.

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