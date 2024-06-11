Троянди зазвичай не приносять багато турбот, але якщо ви хочете милуватися ними якомога довше, вам варто приділяти їм більше уваги.

Зараз сезон цвітіння троянд, а це означає, що багато садів мавють красивий і барвистий вигляд, і є простий спосіб подовжити цю пишність. Лауреса — досвідчениа садівнця — поділилася з читачами Express.co.uk способом подовжити перше цвітіння троянд і стимулювати повторне.

Вона стверджує, що вам обов'язково потрібно видаляти головки, які відцвіли, тому що це стимулює нове зростання, але й зберігає ваш рожевий кущ акуратнішим.

Зрізати троянди неймовірно легко, це займає менше п'яти хвилин, і робити це потрібно всього раз на тиждень. Для цього вам знадобляться садові ножиці та рукавички, щоб захистити руки від шипів.

Як обрізати троянди у червні

Що потрібно зробити, щоб троянди цвіли пишніше і довше

Все, що вам потрібно зробити, це пошукати троянди з в'ялими та вицвілими пелюстками і потім зрізати їх під квіткою біля першого листка з п'ятьма листочками, оскільки саме тут з'явиться нове зростання.

Вам необов'язково зрізати кожну квітку, окремо, знайдіть перший набір із п'яти листків і зріжте під прямим кутом усю гілку, яка вже перецвіла.

Після того, як ви відрізали квіти, обов'язково очистіть та правильно утилізуйте всі пелюстки, оскільки вони можуть залучити шкідників.

В який час дня потрібно обрізати троянди

Що потрібно зробити, щоб троянди цвіли пишніше і довше

Найкраще обрізати троянди рано-вранці або пізно ввечері, коли температура набагато нижча і ймовірність стресу у рослини менша.

Переконайтеся, що троянди також рясно поливаються принаймні один раз на тиждень, отримують не менше шести годин сонця на день. Підгодовуйте троянди правильними добривами, оскільки це також подовжить час їхнього цвітіння і збереже неймовірний вигляд вашого саду цього літа.

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