Що потрібно зробити у саду у вересні: список важливих справ від Монті Дона

Цього року літо було прихильним до саду. Не надто спекотно, не надто холодно, не надто волого та не надто сухо. Соняшники, жоржини та айстри продовжують заповнювати клумби бризками яскравого, сильного кольору. У саду остання хвиля цвітіння троянд. Настав час збирати врожай овочів.

У вересні сад в'яне, але елегантно, текстури стоншуються, стають напівпрозорими, світло просочується і прослизає крізь жовті листя, каже знаменитий британський садівник Монті Дон, який щомісяця складає список важливих справ, обов'язкових для кожного садівника.

На городі ще багато врожаю: помідори, баклажани, кабачки, салат, капуста, листова капуста та всі види коренеплодів. Багато в чому це найщедріший місяць на рік. Достигають груші, яблука, а сливи вже дозріли і готові до вживання.

Як завжди в саду, багато робіт переносяться з місяця на місяць, будь то прополювання, обрізання зів'ялих квіток або стрижка трави. Насамперед, продовжуйте щодня обрізати зів'ялі квітки, обрізайте зів'ялі квітки до наступного листа, навіть якщо це означає видалення досить довгої частини стебла.

Продовжуйте збирати насіння в міру його дозрівання і до того, як воно розсиплеться, і щойно воно дійсно висохне, зберігайте його в банці або паперовому конверті (не в пластиковому пакеті) в холодильнику, поки не будете готові його використовувати.

Посадіть цибулини в горщики

Як виростити квіти до Різдва / Фото: Credits

Весняні цибулини вже продаються, але земля часто занадто тверда, щоб садити їх у траву на цій стадії року, тому можна почати з садіння кількох цибулин у горщики. Вони зацвітуть трохи раніше, ніж ви висадите їх у ґрунт.

Виберіть привабливий горщик, який необов'язково має бути глибоким — ідеально підійде теракотовий піддон — і може бути дуже маленьким — кілька крокусів у маленькому горщику можуть розвеселити навіть темний березневий день. Однак вам потрібно буде змішати ваш компост із невеликою кількістю піску, щоб переконатися, що дренаж гарний і цибулини не заболотяться взимку. Помістіть горщики з рослинами в захищене місце, готове до переміщення на сонці, коли з'являться перші паростки.

Зробіть живці

Якщо ви раніше не робили живців — не лякайтеся. Це легко, в основному закінчується успішно і є відправною точкою для отримання багатьох нових рослин безкоштовно. Рослина, вирощена з черешка, завжди буде такою самою, як і батьківська, тоді як рослина, вирощена з насіння, завжди буде іншою.

Напівзрілі живці беруться з деревини поточного сезону, яка почала трохи твердніти. Кінчик м'який і гнучкий, але основа черешка матиме деревину, яка почала ставати жорсткішою. Це означає, що він повільніше утворюватиме нові коріння, ніж м'який черешок, але також повільніше відмиратиме, і це забезпечує більшу гнучкість.

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Перед тим, як ви станете до збирання живців, візьміть із собою пластиковий пакет, гострий ніж та садові ножиці. Пакет призначений для негайного поміщення в нього зрізаного матеріалу, щоб зменшити втрату вологи. В принципі, найкраще зрізати живці вранці, поки рослина повна вологи, але на практиці краще робити тоді і тоді, коли ви захочете це зробити.

Завжди вибирайте здорові, сильні, прямі паростки для зрізаного матеріалу. На ньому не повинно бути жодних кольорів чи квіткових бруньок. Такі рослини, як розмарин, успішно укорінюються з бічних пагонів, які були відокремлені від основного стебла, але там, де матеріалу багато, краще брати пагони з неушкодженою верхівкою зростання.

Після того, як ви взяли матеріал із рослини і помістили його в поліетиленовий пакет, негайно пересаджуйте його до горщика. Чим швидше ви це зробите, тим більша ймовірність успіху.

Зніміть все нижнє листя та бічні пагони. Обріжте голе стебло гострим ножем трохи нижче за вузол (точка на стеблі, де з'являється листя) і закопайте його в контейнер з дуже піщаним або зернистим компостом.

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Найкраще розмістити черешки по краю горщика, і ви завжди зможете отримати не менше 4, а часто і більше, в одному контейнері. Поставте контенйр у тепле та світле місце, але не на підвіконня з південного боку, оскільки він може обгоріти.

Добре полийте його і потім підтримуйте його просто вологим, але щоденне обприскування з розпилювача допоможе запобігти висиханню листя до того, як встигне сформуватися нове коріння. Ви зрозумієте, що коріння сформувалося, коли побачите новий нове зростання. У цей момент живці можна вийняти з горщика і пересадити в окремі горщики перед садінням наступної весни.

Обріжте кущові троянди

Що потрібно зробити у саду у вересні

Деякі садівники турбуються про обрізання троянд, але багато чагарникових різновидів найкраще просто обрізати ножицями в будь-який час цього місяця.

Не турбуйтеся про становище або вугілля зрізів, але обріжте всі довгі, нерівні пагони, ніби ви обрізаєте живоплот, залишивши компактний, злегка куполоподібний кущ розміром приблизно за дві третини від свого колишнього розміру. У березні, коли ви можете все ясно бачити без листя, огляньте кущ, щоб видалити будь-які пошкоджені. У вересні ж простої стрижки достатньо.

Посійте насіння трави

Що потрібно зробити у саду у вересні / Фото: Credits

Це ідеальна пора року, щоб посіяти або застелити нову траву або відновити зношені ділянки на вашому газоні.

Якщо це просто зношена ділянка з тонкою травою, згрібайте всю солому і мох, видаліть бур'яни і розсипте насіння трави, добре полийте і підтримуйте вологість. Насіння має прорости і вирости протягом декількох днів. Не косіть ділянку принаймні місяць, і якщо вона має непривабливий вигляд перед зимою, обріжте нове зроставння ножицями.

Якщо підсіву потребує велика площа газону, очистіть краї гострою лопатою, розпушіть його вилами, щоб видалити будь-які ущільнення, або розсипте насіння чи замініть шматок дерну за розміром, переконавшись, що краї щільно прилягають до трави, яка є.

Як і у разі з насінням трави важливо, щоб по дерну не ходили і не косили його, поки він не почне активно рости, що означатиме, що коріння вкоренилося і росте. Залежно від погоди, це може означати, що його потрібно залишити недоторканим до наступної весни.

Зробіть аерацію

Навіть якщо ваш газон пережив це літо неушкодженим, завжди корисно аерувати його в цю пору року. Ви можете використовувати вила, встромляючи зуби в землю з інтервалом 30 см, або, для великого газону, взяти в оренду спеціальний пристрій. В ідеалі після цього слід жорсткою щіткою внести пісок до отворів, які створить аератор.

Нарешті ретельно прочешіть траву граблями, щоб видалити всю солому і мох, і хоча цієї осені вона матиме трохи потертий вигляд, наступної весни ваш газон буде набагато здоровішим.

Зберіть яблука

Почніть збирати всі яблука принаймні раз на тиждень, перевіряючи, чи достигли вони, тримаючи їх у долоні і обережно піднімаючи та повертаючи, щоб побачити, чи легко відокремлюється стебло. Не прикладайте зусиль, тому що коли вони готові, їх завжди легко зривати.

Яблука можна успішно зберігати, якщо їх акуратно помістити в прохолодне, темне, досить вологе місце, вони збережуться місяцями, але для цього їх потрібно збирати без будь-яких пошкоджень або плям, а будь-які падалиці, хоч би якими ідеальними вони здавалися, не зберігаються і їх слід їсти свіжими або готувати, а потім заморожувати.

Зберіть помідори

Що потрібно зробити у саду у вересні / Фото: Credits

Помідори найкраще дозрівають за температури від 26 до 30 градусів, тому це літо було занадто спекотним для багатьох з них, особливо якщо вони вирощувалися під склом, і багато з них залишалися зеленими набагато довше, ніж прохолодніше літо. Однак до вересня тепло спало, і неминуче у всіх нас залишилися зелені помідори, які ніколи не дозріють. Однак якщо ви зберете їх окремо або на гілці, а потім покладете в ящик разом з бананом, вони дозріють і стануть червоними.

Обріжте малину

Що потрібно зробити у саду у вересні / Фото: lady.tsn.ua

Старі коричневі стебла літньої малини тепер можна зрізати до землі, залишивши стояти нові зелені стебла. Ці нові стебла нестимуть урожай наступного літа.

Хорошою ідеєю буде скоротити кущ до 5-6 найсильніших пагонів, видаливши всі дрібні або незграбно розташовані. Стебла, що залишилися, потрібно буде надійно фіксувати протягом наступного року, тому літню малину найкраще вирощувати на постійній системі підтримки.

Посадіть часник

Що потрібно зробити у саду у вересні / Фото: Credits

Існує два види часнику: твердий та м'який. Найчастіше ви купуєте м'який, у якого стебло часто плететься, добре зберігається (саме тому воно є в магазинах) і буває чудовим. Але найкращий і смачний часник — це часник із твердою шийкою, у якого жорстке вертикальне стебло, і оскільки його набагато складніше купити, має сенс вирощувати його самостійно.

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Сорти з твердою шийкою ростуть повільніше, тому їх слід висаджувати у вересні, якщо це можливо, тоді як сорти з м'якою шийкою можуть зачекати до жовтня або навіть листопада.

Як і будь-який часник будь-якого типу, садіть окремі пухкі зубчики (що більше зубчик, тим більше буде цибулина), на відстані близько 15 см один від одного, гострим кінцем вгору і закопуйте на 2,5 см нижче поверхні в добре дренований ґрунт. Сходи з'являться приблизно за 6-8 тижнів.

Пересадіть багаторічники

Вересень — добрий місяць для пересаджування трав'янистих багаторічників. Зробивши це, коли вони повністю цвітуть, ви зможете чітко побачити, який вони мають вигляд на новому місці та як співіснують з іншими рослинами навколо них. Це також означає, що коріння продовжить рости і вкорениться до зими, так що наступної весни вони будуть рости з додатковою силою.

Після переміщення гарною ідеєю буде обрізати їх, щоб рослина відпочила і могла відновитися після травми від викорчовування.

Обріжте жоржини

Жоржини продовжуватимуть давати нові квіти до осені, якщо їх регулярно обрізати. Найпростіший спосіб відрізнити зів'ялу квітку від бруньки, що з'являється — за формою: бруньки незмінно округлі, тоді як зів'яла квітка загострена і конусоподібна. Завжди обрізайте до наступного бічного пагона, навіть якщо це означає, що потрібно взяти довге стебло, оскільки це стимулює появу нових квітів і дозволить уникнути потворних шипів стебла.

А якщо у вас немає жоржин, то щодня обрізайте все поспіль — ніщо не може так ефективно перешкодити літньому цвітінню зберігатися якомога довше.

Обріжте лаванду

Що потрібно зробити у саду у вересні / Фото: Credits

Щоб уникнути появи дерев'янистих витягнутих рослин, лаванду слід обрізати щороку. Найкращий час для цього — щойно квіти почнуть в'янути, що, залежно від сорту, може бути в будь-який час між серединою літа та кінцем вересня. Але не чекайте, поки сформуються насіннєві головки або квіти стануть коричневими, оскільки ви хочете дати максимальну кількість часу для повторного зростання до зими.

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Проведіть сильне обрізання - до гарної компактної форми, але обов'язково залиште кілька нових пагонів на кожному стеблі – лаванда часто не виростає із голої деревини. Ці нові пагони зростатимуть швидко і забезпечать привабливе та здорове покриття, яке захистить рослину взимку та стане основою для наступного року.

Зберіть насіння

Вирощування улюблених рослин з насіння — це просто і практично безкоштовно, і в цей час року ваш сад повний безкоштовного насіння, яке можна зібрати. Це не тільки дасть вам десятки безкоштовних рослин на майбутні роки, а й запасні, які можна буде подарувати чи обміняти з друзями та родиною.

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Використовуйте конверти з коричневого паперу (ідеальний розмір — А5) і акуратно зріжте насіннєві головки і вкладіть їх у конверти разом з насіннєвою головкою, або накрийте конверт насіннєвою головкою, запечатайте його, а потім відріжте стебло і зберігайте його догори дном. На кожному конверті чітко вкажіть дату, назву рослини і, в ідеалі, місце розташування в саду і зберігайте їх у сухому прохолодному місці.

Через тиждень або два насіння повинно висохнути, його можна просіяти, очистити та зберігати в герметичних пакетах. Для більш тривалого зберігання ідеально підійде пластиковий контенер із щільною кришкою, що зберігається в холодильнику.

Поливання камелій, азалій та рододендронів

Камелії, азалії та рододендрони формують свої квіткові бруньки в кінці літа та восени. Іншими словами, те, який вони матимуть вигляд наступної весни, багато в чому визначається протягом наступних тижнів. Якщо вони надто сухі, бутони не формуватимуться належним чином, а ті, що утворюються, часто згодом опадають навесні до цвітіння через зневоднення попередньої осені. Тому добре замочіть їх дощовою водою, якщо це можливо, особливо якщо вони ростуть у контейнері, і робіть це щотижня протягом наступних кількох місяців.

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