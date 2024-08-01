Що потрібно зробити в саду в серпні: список невідкладних справ від Монті Дона

В серпні багато садів набувають дещо втомленого вигляду, особливо після довгого періоду спеки й посухи. Також у цей час починається активне збирання врожаю багатьох культур. Тож роботи в саду зараз багато.

Основні роботи в серпні пов’язані з обрізанням. Траву скошують і збирають, також обрізають усі живоплоти. Це довга робота, але вона перетворює сад, змінюючи кудлатість кінця липня на гостроту, яка додає саду нового життя та енергії.

На городі потребують уваги такі культури, як цукрова кукурудза, квасоля, кабачки, помідори й фенхель, а також послідовні врожаї салату, буряка та інших культур.

Знаменитий британський садівник Монті Дон розповів, що необхідно зробити в саду в серпні.

Скосіть траву

Що потрібно зробити в саду в серпні / Фото: Credits

Якщо у вас є ділянки з високою травою, особливо якщо на ній посаджені цибулинні, як-от нарциси або крокуси, їх треба було залишити нескошеними принаймні до початку минулого місяця, щоб дати квітам можливість зав’язати насіння, а листю цибулин – відмерти. Але серпень – гарний місяць, щоб якомога більш коротко обрізати квітучий луг. Мета полягає в оголенні ділянки ґрунту, щоб опале насіння квітів могло впасти і прорости.

Після того, як траву скошено, її треба згребти і покласти на компостну купу, переконавшись, що вона добре зволожена. В разі потреби її можна полити зі шлангу.

Важливо видалити всю скошену траву, інакше вона, розкладаючись, живить ґрунт, а це сприятиме її рясному відростанню.

Обріжте живоплоти

Що потрібно зробити в саду в серпні / Фото: Credits

Зараз безпечно обрізати живоплоти, знаючи, що переважна більшість гніздових птахів вилетіла. Літнє обрізання призводить до повільнішого та менш енергійного відростання, ніж зимове, тому стрижіть живоплоти до тієї висоти та форми, які ви бажаєте зберегти протягом решти року.

Почніть з боків, переконавшись, що у вас є невеликий нахил від верху до низу. Це гарантує, що нижня частина не буде затінена верхівкою, яка завжди стає густішою, коли стає більше світла. Обрізки листових живоплотів можна скошувати та додавати до компостної купи, а вічнозелені вивозити на сміттєзвалище.

Обріжте жоржини

Жоржини продовжуватимуть виробляти нові квіти до осені, якщо їх регулярно обрізати. Найпростіший спосіб відрізнити відцвілу квітку від бутона – за формою: бутони незмінно округлі, тоді як квітка, що відцвіла, має загострену й конусоподібну форму.

Завжди обрізайте до наступного бокового пагона, навіть якщо це означає видалити довге стебло, оскільки це стимулюватиме появу нових квітів.

А якщо у вас немає жоржин, тоді щодня обрізайте що завгодно – ніщо інше не може так ефективно зберегти літні квіти якомога довше.

Подбайте про помідори

Що потрібно зробити в саду в серпні / Фото: Credits

Помідори наближаються до свого основного періоду збирання врожаю, але щоб продовжити його і переконатися, що всі зелені помідори повністю дозріють протягом наступного місяця або близько того, той, хто вирощує томати, повинен зробити кілька речей зараз.

По-перше, треба зняти нижню половину листя з кожної рослини. Це забезпечить доступ світла й повітря, щоб плоди, що ростуть, отримували більше сонця, а додаткова вентиляція зменшить ризик захворювання. Цю процедуру можна продовжувати щотижня, поки листя зовсім не залишиться.

Зменште поливання, якщо не дуже жарко, щоб уникнути розтріскування плодів, але продовжуйте підживлення.

Подбайте про квіти в горщиках

Що потрібно зробити в саду в серпні / Фото: Credits

Серпень може бути найспекотнішим місяцем року, і хоча ночі починають ставати прохолоднішими (й помітно коротшими), дні можуть бути спекотними, а в багатьох садах починає відчуватися напруженість посухи. Будь-які рослини в горщиках потребують регулярного поливанння і підживлення, щоб зберегти красу до пізнього літа або навіть до осені.

Зробіть живці

З настанням серпня напівзрілі живці, взяті з деревини поточного сезону, яка почала твердіти, стають все доступнішими. а також зростає ймовірність їхнього швидкого вкорінення.

Завжди вибирайте здорові, міцні, прямі паростки, вільні від будь-яких квітів і бутонів. Після того, як ви взяли матеріал з рослини, негайно висаджуйте його до горщика.

Зріжте все нижнє листя та бічні пагони, щоб залишилося лише верхнє листя. Гострим ножем або секатором обріжте оголене стебло потрібного розміру і закопайте його в ємність з дуже піщаним ґрунтом або піщаним компостом чи навіть чистим перлітом.

Щоб утворити хороше коріння, рослина не потребує жодного живлення, крім кисню і води, тому будь-який матеріал, у який ви посадите рослину, має бути пухким, добре дренувати та не пересихати. Після того, як утвориться коріння і ви побачите ознаки зростання, воно почне потребувати кращого живлення та висаджування в кращий компост.

Поставте живці в тепле і світле місце, але не на сонці або на підвіконні, яке виходить на південь, оскільки вони можуть обгоріти. Добре полийте живці, а потім підтримуйте вологим щоденним обприскуванням, щоб допомогти зупинити висихання листя до того, як утвориться нове коріння.

Більшості живців, взятих цієї пори року, знадобиться від 4 до 6 тижнів, щоб утворити життєздатні корені, але ви дізнаєтеся, що коріння утворилося, коли побачите свіже нове зростання або, піднімаючи горщик, побачите тонкі корінці, що з’являються з його дна.

В цей момент живці можна вийняти з горщика та помістити окремо у свіжий компост без торфу й залишити на зиму перед висадженням наступної весни.

Загалом найкраще збирати живці вранці, коли рослина насичена вологою, але на практиці це найкраще робити, коли ви хочете це зробити.

Посійте салатні культури

Посійте витривалі салатні культури – руколу, крес-салат, портулак – зараз для збирання врожаю в жовтні й листопаді. Якщо у вас є теплиця, вони точно встигнуть дати врожай.

Обріжте лаванду

Лаванда / Фото: Credits

Щоб уникнути здерев’янілих, довгоногих рослин, лаванду треба обрізати щороку. Найкращий час для цього – щойно квіти починають в’янути, що, залежно від сорту, може бути в будь-який час між серединою літа і кінцем серпня. Але не чекайте, поки сформуються головки насіння або квіти стануть коричневими, щоб у лаванди був час відрости до зими.

Сильно зріжте, щоб отримати гарну компактну форму, але обов’язково залиште кілька нових пагонів на кожному стеблі – лаванда часто не відростає знову з голої деревини. Ці нові пагони швидко виростуть і забезпечать привабливе та здорове покриття для захисту рослини взимку і стануть основою експозиції наступного року.

Пересадіть багаторічники

Що потрібно зробити в саду в серпні / Фото: Credits

Серпень – сприятливий місяць для пересадження трав’янистих багаторічників. Роблячи це, коли вони в повному розквіті, ви можете чітко побачити, який вони матимуть вигляд у новому положенні. Це також означає, що до зими коріння продовжуватиме рости і приживеться, щоб наступної весни воно виросло з додатковою силою.

Перемістивши їх, бажано зрізати, щоб рослина відпочила та могла оговтатися після травми пересадження.

Подбайте про камелії, азалії та рододендрони

Азалія / Фото: Credits

Камелії, азалії та рододендрони формують свої квіткові бруньки наприкінці літа та восени.Тобто цвітіння, яке вони дадуть вам наступної весни, значною мірою буде визначене протягом наступних тижнів. Якщо вони занадто сухі, бруньки не формуватимуться належним чином, а ті, які пускаються доволі часто, згодом опадають навесні перед цвітінням через зневоднення минулої осені. Тож дайте їм гарно намокнути.

Розсадіть полуницю

Після закінчення плодоношення ранньої полуниці – зазвичай у середині липня – вона вкладає свою енергію у виробництво нових рослин через пагони. Ці пагони довгі з однією або кількома рослинами, розташованими по довжині. Коли проростки торкаються ґрунту, корінці швидко приживаються і рослина відновлюється. Прикріпивши їх до ґрунту або в горщик з компостом, а потім відокремивши від материнської рослини, їх можна зібрати як нові рослини, які матимуть більшу енергію, ніж батьківські, і збережуть ваш запас полуниці поповненим та оновленим.

Монті Дон рекомендує оновлювати материнську рослину кожні чотири роки, оскільки після цього її продуктивність швидко падає і вона часто накопичує віруси.

До кінця серпня вкорінені саджанці готові до висадження на нову грядку, до якої було додано щедру кількість компосту, оскільки полуниця "жадібна". Її завжди треба висаджувати на ґрунт, на якому вона не росла принаймні три роки, щоб уникнути можливих вірусів.

Зберіть насіння

Що потрібно зробити в саду в серпні

Виростити ваші улюблені рослини з насіння легко і практично безкоштовно, а серпень – саме час почати збирати його у своєму саду.

Це не тільки дасть вам десятки безкоштовних рослин на наступні роки, але також означає, що ви збираєте насіння з рослин, які адаптувалися та процвітають у конкретних умовах вашого саду, тому найкраще підходять для вирощування саме там.

Використовуйте конверти з коричневого паперу (оптимальний розмір A5) і або обережно виріжте насіннєві головки та складіть їх до конвертів, або покладіть конверт на насіннєву головку, запечатайте її, потім відріжте ніжку і зберігайте догори ногами.

На кожному конверті чітко вкажіть дату, назву рослини та, в ідеалі, розташування в саду, і зберігайте їх у прохолодному сухому місці.

Через тиждень або два насіння має висохнути, потім його можна просіяти, очистити і зберігати в герметичних пакетах. Для тривалішого зберігання ідеально підходить пластиковий контейнер з щільною кришкою, який зберігається в холодильнику.

Замовте цибулини

Гарною ідеєю буде замовити ваші весняні квітучі цибулини зараз для садіння у вересні або жовтні, хоча тюльпани не варто висаджувати раніше листопада.

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