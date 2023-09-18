Що потрібно зробити восени, щоб гортензії пишно зацвіли наступного року: три основні правила

Осінь – ключова пора року для власників гортензій, оскільки ґрунт ще достатньо теплий, щоб його можна було обробляти, перш ніж настануть зимові морози.

Осіння погода дає садівникам чудову нагоду забезпечити захист своїх найуразливіших культур, зокрема гортензій, тому експерти із садівництва перелічили для Еxpress.co.uk три пріоритетні завдання на найближчий час.

Догляд за гортензіями не такий вже і складний, але деякими діями не можна нехтувати, якщо ви хочете побачити наступного року їхнє пишне квітнення.

Обрізання

Гортензії кучеряві / Фото: Credits

Секрет осіннього обрізання гортензій полягає в тому, що робити його не потрібно. Цю процедуру проводять навесні, коли мине небезпека заморозків. Єдиний різновид гортензії, який можна обрізати зараз – кучерявий.

Експерти також не рекомендують видаляти квіткові головки, коли вони в'януть. Вони забезпечують певний захист від морозу, захищаючи розташовані внизу бутони.

Прибирання

Прибирання територій навколо гортензії має стати головним пріоритетом для садівників, оскільки це значно знизить ймовірність захворювань і гниття.

Бажано видалити всі гілки, які лежать на землі, оскільки це додатково запобігатиме поширенню на рослину будь-якої наявної хвороби.

Мульчування

Гортензії / Фото: Credits

В міру наближення суворих зимових умов мульчування може допомогти ізолювати ґрунт і зберегти тепло. В довгостроковій перспективі це також придушить розвиток небажаних бур'янів та одночасно додасть поживних речовин, які також ізолюють корені рослин.

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