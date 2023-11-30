Що поза вашого собаки під час сну може розповісти про його особистість, здоров'я та характер

Якщо у вас чи ваших близьких є собака, ймовірно, ви не раз звертали увагу на те, як тварина спить і цікавились, чому вона обрала саме цю позу і чи зручно їй

Згідно Jaw-Dropping Facts, пози сну собак можуть багато розповісти про їх характер і емоції. Найпоширеніші та найулюбленіші пози цих милих і розумних тварин зібрані нижче.

Пончик або згорнутий калачиком

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Чи любить ваш собака підтискати лапи під себе і згортатися калачиком так, щоб голова лежала на хвості? Добре, це називається позицією "Пончик" або "Нечіткий бублик". Це положення відпочинку означає, що ваш собака, можливо, намагається зберегти тепло тіла та забезпечити захист основних частин свого тіла. Це найпоширеніша поза для сну серед тварин у дикій природі, оскільки вона допомагає зберігати тепло та захищає життєво важливі органи.

Собаки зазвичай сплять у цій позі взимку чи восени, коли їм холодно. Але не хвилюйтеся, багато щасливих собак теж так сплять! Для них це просто неймовірно зручний та теплий спосіб спати.

На спині або "Божевільні ноги"

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Це одна з найчарівніших і водночас дивних поз для сну, властивих собакам, яка здебільшого вас здивує. Якщо ви помітили, що ваш собака лежить на спині і витягує ногу під певним кутом, це ознака того, що він впевнений та розслаблений у своєму оточенні. Оголення живота покаже вам, що він підкорений і вразливий. Витягнуті під певним кутом ноги — ознака того, що собака вам довіряє і вважає ваш дім своїм.

З іншого боку, ця поза може вказувати на те, що собаці спекотно, і вона приймає цю позу, щоб швидко охолонути. На животі собак тонша шерсть, а на лапах розташовані потові залози. Так що ця поза для сну — найкращий спосіб упоратися зі спекою. Собаки, які надають перевагу такій позі для сну, вважаються незалежними і спокійними за характером.

"Спина-до-спини", або "Жук-обіймашка"

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Якщо ваша собака притискається до вас чи ви помічаєте, що вона спить спиною до спини з іншими собаками у вашому будинку, для цього є проста причина. Тенденція, яка полягає в тому, що багатьом собакам необхідно обійматися під час сну, залишилася з тих часів, коли вони були цуценятами. Це також пов'язано із температурою тіла, оскільки цуценятам важко регулювати її.

У міру того, як собаки дорослішають, сон спиною до спини стає своєрідною звичкою із цуценячого віку. Якщо ваш собака притискається до вас, це інстинктивний спосіб показати, що ви схожі на інших собак, і вони вам довіряють.

Супермен

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Це ще одна кумедна поза для сну, яка вас дивуватиме і викличе теплу усмішку на обличчі. У цьому положенні собака спить на животі, витягнувши кінцівки вперед. Коли ви бачите свого собаку в цій позі, вам на думку спадає образ Супермена. Досить круто, так?

Однак ця поза теж має сенс, оскільки собаці досить легко стати на ноги. Тому ви можете помітити свого собаку в цьому положенні тільки тоді, коли він дрімає. Ви не зможете побачити, як він спить отак ночами.

Окрім того, ця поза є показником того, що ваш собака налаштований на гру, і він допоможе вам добре провести час, якщо ви захочете трохи розважитися. Ви б не хотіли позбавляти свого собаку веселощів у такі моменти, правда?

Спання на боці

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Якщо ваш собака приймає таку позу для сну, це ознака того, що вона не має занепокоєння. Він розслаблений і зручний у навколишньому середовищі, в якому перебуває, і він не має жодної невпевненості в цьому.

Собаки, які сплять на боці, лагідні та мають тісний зв'язок зі своїми власниками.

Поза лева

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У цьому положенні м'язи собаки напружені та скорочені, що фактично не дає їй зануритися у глибокий сон. Отже, це поза для сну, який приймає собака, щоб зняти стрес і почуватися комфортно.

У цю позу вони лягають, коли мають багато енергії і їм хочеться спати. Вони надають перевагу залишатися в положенні для відпочинку, де вони можуть легко стати і пограти.

Лежання на одязі

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Якщо ваш собака спить на вашому одязі, значить, він вас любить. Ваш одяг має ваший запах, і собаки завжди хочуть почуватися ближче до вас.

Обертання і копання

Собаки зазвичай кружляють на місці, де вони сплять, і навіть трохи копають, перш ніж зрештою задрімати. Відомо, що від початку собаки витоптували траву, щоб забезпечити максимальний комфорт. Також вони можуть копати, щоб зігрітися.

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