Що робити, щоб цуценя вас не кусало: поради експерта

З появою маленького пухнастого друга в домі власники часто стикаються з типовою поведінкою цуценят – бажанням кусатися. Хоча на перший погляд це може здаватися невинною грою, така звичка може стати проблемою, якщо вчасно не звернути на неї увагу.

Міжнародний експерт із дресирування собак на своїй сторінці mordorgundogs запропонував простий, але ефективний спосіб відучити цуценя від укусів, який допоможе кожному власникові.

Чому цуценята кусаються

Кусання є природною поведінкою для молодих собак. Вони використовують пащу для вивчення світу, а також щоб грати та взаємодіяти з іншими тваринами й людьми. Крім того, під час зростання зубів у цуценят з’являється непереборне бажання щось гризти. Проте важливо від самого початку встановити межі та навчити вихованця контролювати свою поведінку.

Метод ігнорування – найкращий спосіб припинити кусання

За словами кінолога, головний принцип відучити цуценя кусатися – це припинити будь-яку взаємодію. Якщо воно починає кусатися, власник має просто припинити приділяти йому увагу – встати й піти. Будь-яка взаємодія – навіть негативна, наприклад, окрик або спроба дати собаці іншу іграшку – лише посилить проблему. Цуценята швидко розуміють, що їхня поведінка веде до втрати уваги, і припиняють кусатися.

Чому цей метод працює

Головний секрет методу полягає в тому, що цуценята – надзвичайно соціальні створіння. Вони прагнуть уваги господаря і використовують різні способи її отримати. Коли ж замість звичної гри вони залишаються без уваги, то швидко засвоюють, що кусатися – це неефективна стратегія.

Що ще можна зробити

Окрім методу ігнорування, існують додаткові способи:

Пропонувати альтернативу. Якщо у малюка ріжуться зубки, забезпечте йому безпечні іграшки для гризіння.

Забезпечити достатню фізичну активність. Багато випадків кусання спричинені надлишком енергії.

Дотримуватися послідовності. Всі члени сім’ї повинні реагувати однаково, щоб цуценя швидше засвоїло нову поведінку.

Відучити цуценя кусатися – завдання, яке потребує терпіння і послідовності. Головне – не сприймати кусання як агресію, а розглядати його як природну поведінку, яку потрібно коригувати. Використовуючи метод ігнорування та альтернативні способи відволікання, власники можуть швидко навчити свого улюбленця правильних манер. А найголовніше – це любов і взаєморозуміння, адже саме вони допомагають побудувати міцний зв’язок між людиною та собакою.

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