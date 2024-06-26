Що робити, щоб вода з макаронів не збігла: лайфгак з Instagram

Пропонуємо вам робочий лайфгак для кухні, який можна спробувати повторити вже наступного разу, коли будете варити пасту.

Блогерка Katrine Fæster Agesen на своїй сторінці Instagram ділиться зі своїми підписниками різними домашніми хитрощами та лайфгаками, які легко повторити у власному побуті. Цього разу вона записала відео про корисний лайфгак для кухні.

Якщо ви намастите олією краї каструлі, у якій збираєтесь варити макарони, приблизно на 2-4 см вниз краєм з внутрішнього боку, то вода з пасти залишиться в каструлі та не забруднить вам плиту. А макарони не будуть розварюватися.

Це чудовий спосіб зберегти чистоту своєї плити, особливо якщо у вас 1000+1 справа і треба багато чого встигнути замість того, щоб дивитись на киплячу воду.

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