Що робити, якщо дитина просить домашню тваринку: поради від блогера, кого обрати

Якщо дитина просить тваринку, перед вами стоїть складний вибір: розбити їй серце і відмовити, чи погодитись, але й тут з’являється дилема, кого ж обрати, адже ви розумієте, що доглядати тваринку будете саме ви.

Домашня тварина – це рівноправний член сім'ї, навіть, якщо це рибка. Тваринка має свій характер і настрій. Отже, варто розуміти, що це не іграшка, і викинути на смітник її не можна. Домашній улюбленець може подарувати багато радості та щастя всій родині, а може і стати, навіть, головним її членом, коли ви не зможете кудись поїхати, бо не полишите свого улюбленця самого, чи на когось.

Зазвичай, ми знаємо, кого хочемо, але коли стоїмо перед вибором, доводиться вивішувати багато «за» та «проти». На своїй сторінці TikTok блогер ECKnox поділився деякою інформацією про домашніх улюбленців, яка, можливо, допоможе вам обрати свого.

Рибка

Довго живе;

Не займає багато місця;

Легко годувати;

Не мила тваринка;

Не вимагає великого догляду;

Може вирости величезною рибиною.

Рибка / Фото: Credits

Морська свинка

Живе від 5 до 10 років;

Багато їсть – багато какає;

Треба брати дві, бо одній буде сумно жити;

Потребує багато вільного місця в домі для ігор або дуже велику клітку.

Хом'як

Живе від 2 до 3 років;

Не потребує особливого догляду;

Чудово живе один (та він навіть щасливий, коли вас немає на горизонті і його ніхто не чіпає);

Багато хворіють, легко можуть щось підхватити;

Можуть скоро і швидко померти (Ваша дитина зрозуміє, яке швидкоплинне життя).

Гекон

Йому постійно потрібні живі комахи для харчування;

Живе до 20 років;

Линяє, точніше, скидає шкіру.

Кролик / Фото: Credits

Кролик

Живе від 5 до 10 років;

Є потреба у великій клітці;

Треба багато вільного місцями, аби побігати;

Можна дресувати;

Одному йому буде самотньо, потрібен друг;

Може сильно вкусити.

Тхір

Живе від 5 до 8 років;

Нічна тварина;

Потребує особливого догляду;

Вони завжди будуть намагатись втекти з вашого дому. Завжди!

Черепаха

Потрібен великий акваріум з нагрівальною лампою, сухою зоною. Обов’язкова чистота;

Самітники (Вони будуть вам дуже вдячні, якщо ви не будете їх чіпати);

Живуть понад 40 років!

Черепаха / Фото: Credits

Шиншила

Мила та пухнаста;

Нічна тварина;

Необхідна температура 17–23 °C та вологість до 60 %;

Миється в пилюці, це не водні тварини;

Пилюка не звичайна, а спеціальна;

Живе близько 20 років.

Рак-самітник

Живе у тераріумі;

Не потребує особливого догляду;

Живе до 30 років.

Піщанка

Живе 2 роки;

Не потребує особливого догляду;

Високо соціальна тварина, тому одразу беріть пару;

Має слабку імунну систему.

Щур / Фото: Credits

Щур

Живе від 2 до 3 років;

Потрібна велика клітка і багато іграшок;

Дуже інтерактивний;

Розумний;

Купувати треба в зоомагазині, того, що на вулиці, краще не беріть

Треба регулярно чистити клітку.

Можливо, ця інформація допоможе вам обрати свою тваринку, яка буде вас радувати, а ви її любити. Ми кажемо саме вас, а не дитину, бо дитина буде радіти кожній, а от вам з ними жити!

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