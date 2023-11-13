Що робити, якщо домашній улюбленець їсть кімнатні рослини

Ваш домашній улюбленець погризає або ж взагалі їсть кімнатні рослини? Зверніть увагу на здоров'я вашого пухнастого. Блогер-ветеринар Василь розповів на що варто звернути увагу при взаємодії ваших тварин із кімнатними рослинами.