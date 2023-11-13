Що робити, якщо домашній улюбленець їсть кімнатні рослини

Ваш домашній улюбленець погризає або ж взагалі їсть кімнатні рослини? Зверніть увагу на здоров'я вашого пухнастого. Блогер-ветеринар Василь розповів на що варто звернути увагу при взаємодії ваших тварин із кімнатними рослинами.
Вплив на здоров'я
Хлопець зазначив, що немає безпечних рослин для ваших тварин.
- Навіть, якщо рослина не має токсичних речовин, пам'ятайте про особливість реакції кожного організму, яка може проявлятись, як алергія.
- Зверніть увагу на можливість механічних пошкоджень Шлунково-кишкового тракту та ротової порожнини тварини під час поїдання рослин.
Особливості взаємодії
Розрізняйте погризання та поїдання рослин.
- У разі погризання — тварина просто бавиться з рослиною, небезпеки отруєння нема, оскільки вона не потрапляє до ШКТ, але можлива травматизація ротової порожнини через структуру рослини. Подальша поведінка залежатиме від вашого виховання.
- У разі поїдання — вам варто звернути увагу на раціон, загальне самопочуття тварини, її ендокринну систему та роботу ШКТ. Зазвичай тварини поїдають рослини через відсутність збалансованого раціону та для виведення шерсті. Проте, якщо ви помітили зміни у самопочутті та загальній поведінці улюбленця, відразу зверніться до ветеринарної клініки.
Найотруйніші рослини для тварин
- Лілійні - отруйні всі частини рослини.
- Ароїдні - отруйні всі частини рослини.
- Деякі види папоротей.
- Рослини, що мають молочний секрет.
- Пасльонові.
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