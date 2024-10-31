Що робити, якщо фарба для нігтів розлилася на підлогу: корисний лайфгак

Кожна жінка хоча б раз, але випадково проливала фарбу для нігтів, залишаючи на підлозі чи меблях непривабливі плями.

Фарба швидко розтікається, утворюючи пляму, яку надзвичайно тяжко прибрати не зашкодивши поверхні. Але, на щастя, на сторінці sudha.lukka показали простий, проте дуже ефективний лайфгак, як позбутися слідів розлитої фарби, за допомогою звичайного цукру.

Що робити:

Поки фарба ще не встигла затвердіти, одразу ж насипте на неї цукор. Не шкодуйте його — він має добре покрити всю поверхню плями, створюючи шар, який буде активно вбирати її. Руками акуратно почніть змішувати цукор з розлитою фарбою. Цукор діє як абсорбенті поступово вбирає фарбу у себе, полегшуючи очищення поверхні. Зберіть отриману суміш фарби та цукру серветкою чи картонкою, а потім протріть місце м'якою ганчіркою. Якщо пляма не зникла повністю, повторіть процедуру, додавши більше цукру.

Поради:

Чим швидше ви насипте цукор на розлитий лак, тим легше буде його видалити.

Тепер випадкове проливання фарби не стане приводом для стресу.

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