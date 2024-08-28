Що робити, якщо ви не маєте вакууматора: фудблогерка перевірила цікавий лайфгак

Вакуумна герметизація — це один із найпростіших, найшвидших і найекономніших способів збереження свіжих, заморожених і висушених продуктів у холодильнику.
Фудблогерка lenna_mazur перевірила цікавий та корисний лайфгак для кухні, як вакуумувати продукти, якщо ви не маєте цієї диво-машини.
Вам знадобиться:
- Zip-lock пакет;
- Звичайна трубочка для води.
Що робити:
- Підготуйте продукти, які ви хочете вакуумувати (помийте, почистіть і висушіть);
- Покладіть їх у Zip-lock пакет і закрийте його, але не повністю;
- Засуньте у пакет трубочку, так щоб лише її половина була у пакеті;
- Потім обережно "висмокчіть" повітря з пакета через трубочку;
- Можете допомагати собі іншою рукою витискати повітря;
- Коли ви відчуєте, що повітря вже не йде, швидко закрийте Zip-lock пакет.
Готово!
Дехто з читачів порадив трохи підморозити продукти, перш ніж їх вакуумувати. Ви можете випробувати два варіанти та обрати найзручніший.
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