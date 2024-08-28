Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Що робити, якщо ви не маєте вакууматора: фудблогерка перевірила цікавий лайфгак

Що робити, якщо ви не маєте вакууматора: фудблогерка перевірила цікавий лайфгак

Що робити, якщо ви не маєте вакууматора / Фото: Credits

Вакуумна герметизація — це один із найпростіших, найшвидших і найекономніших способів збереження свіжих, заморожених і висушених продуктів у холодильнику.

Фудблогерка lenna_mazur перевірила цікавий та корисний лайфгак для кухні, як вакуумувати продукти, якщо ви не маєте цієї диво-машини.

Вам знадобиться: 

  • Zip-lock пакет;
  • Звичайна трубочка для води.

Що робити:

  • Підготуйте продукти, які ви хочете вакуумувати (помийте, почистіть і висушіть);
  • Покладіть їх у Zip-lock пакет і закрийте його, але не повністю;
  • Засуньте у пакет трубочку, так щоб лише її половина була у пакеті;
  • Потім обережно "висмокчіть" повітря з пакета через трубочку;
  • Можете допомагати собі іншою рукою витискати повітря;
  • Коли ви відчуєте, що повітря вже не йде, швидко закрийте Zip-lock пакет.

Готово!

Дехто з читачів порадив трохи підморозити продукти, перш ніж їх вакуумувати. Ви можете випробувати два варіанти та обрати найзручніший.

Читайте також:

Загроза на вашій кухні! Як пластикові дошки впливають на здоров'я?

Загроза на вашій кухні! Як пластикові дошки впливають на здоров'я?

Повʼязані теми:

Наступна публікація