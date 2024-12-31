Що робити, якщо ви пересолили суп: корисний лайфгак

Кожна господиня хоча б раз у житті, але пересолювала першу страву. Це може статися через неуважність або випадково, проте не поспішайте засмучуватися. Виявляється, існує простий та дієвий спосіб виправити ситуацію.

На сторінці sudha.lukka поділилися цікавим лайфгаком, який допоможе врятувати пересолений суп або борщ. Усе, що вам потрібно — це звичайна картоплина та кілька хвилин.

Що робити

Візьміть середнього розміру картоплину, почистіть її від шкірки.

Для зручності, скористайтеся виделкою чи іншим кухонним утримувачем. Це допоможе легко опустити та витягти картоплю зі страви.

Помістіть картоплину у пересолену страву, поки вона вариться. Картопля почне вбирати у себе надлишкову сіль і поступово зменшить солоність бульйону.

Дайте картоплині побути у страві 10-15 хвилин. За цей час вона вбере зайву сіль. Якщо страва була сильно пересолена, можна використовувати дві картоплини.

Потім акуратно витягніть картоплину та перевірте смак страви. За потреби можна додати трохи води чи інших інгредієнтів для збалансування смаку.

Картопля має природну здатність вбирати рідину разом із розчиненими у ній речовинами, зокрема сіллю. Саме тому вона стає ефективним засобом для корекції пересолених страв.

Альтернативні способи

Якщо у вас під рукою немає картоплі, можна скористатися іншими методами:

Додайте рис. Помістіть рис у марлю чи спеціальний пакетик і опустіть у страву. Рис також вбирає сіль.

Розбавте водою. Якщо страва дозволяє, просто додайте трохи кип’яченої води, щоб зменшити концентрацію солі.

Кисломолочні продукти. У деякі страви можна додати сметану чи йогурт, які нейтралізують надлишок солі.

Щоб уникнути надлишкового соління, завжди додавайте сіль поступово, маленькими порціями, дегустуючи страву на кожному етапі приготування. Пам’ятайте, що деякі інгредієнти (наприклад, бульйонні кубики чи копченості) вже містять сіль, тому важливо враховувати це під час приготування.

Пересолений суп — це ще не кінець світу. Завдяки простим та доступним методам можна легко виправити ситуацію та насолоджуватися смачною стравою. Тож наступного разу, коли зіткнетеся з цією кулінарною проблемою, ви знатимете, що робити.

Ми також писали про те, як використовувати харчову соду у побуті.

Читайте також: