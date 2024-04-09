Що робити, якщо ви побачили брудного кота

Якщо ви зустріли брудного кота, можете не вагатися, тваринка точно потребує допомоги.
Коти - дуже охайні тварини. Вони дуже уважно ставляться до власної гігієни та вилизують себе кілька разів на день. Тому, якщо ви вже побачили брудного кота, то це означає, що він перебуває у небезпеці.
Кішки можуть прожити без їжі в середньому тиждень, але без води - не більше двох-трьох днів. Якщо ви бачите нечистого кота це означає, що він зневоднений й перебуває в такому стані вже давно. Його слині залози погано працюють, тому що їм потрібна волога. Тому, якщо ві бачите тварину в такому стані, допоможіть їй, дайте води й корму. Але насамперед принесіть котові ємність із водою.
@zoovetcontinent Кожного дня стаємо кращими за себе вчорашніх! #ЦікавийХооветконтинент #зооветконтинент #кошеня #кіт #вуличнийкіт #допомога #людяність #любов ♬ nhạc nền - CTedmMusic
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