Що робити з гіацинтами, які вже перецвіли: п'ять порад із вирощування цибулинних рослин

Навіть у вирощуванні найпоширеніших, не екзотичних видів цибулинних є низка тонкощів, маловідомих пересічному дачнику-любителю. Як домогтися від цибулинних "виставкового" цвітіння, розповіла Наталія Рудич, квітникарка-колекціонерка і засновниця інтернет-магазину "Квітковий рай Наталії Рудич".

Куди подіти ці гіацинти

Нехай подаровані вам крокуси або гіацинти постоять в горщику, поки не відцвітуть, а листя не почне сохнути і жовтіти. Потім слід дістати цибулини із землі і тримати їх ще два місяці в сухому добре провітрюваному місці, що дозволяє "дихати" — наприклад, картонному ящику, але в жодному разі не в поліетилені (і не на сонці).

А висаджують у ґрунт цей вид рослин ближче до кінця серпня для того, щоб вони перезимували і зійшли ранньою весною, вже як звичайні вуличні квіти. Вкривати на зиму цибулини не потрібно, вони не бояться морозів, і місце на грядці можна вибирати навіть під деревами — ранньою весною вони дадуть не густу, а злегка розсіяну, тінь і цвітінню не завадять. Якщо плануєте залишити гіацинти, крокуси в горщику, все одно після цвітіння відправляйте їх на 2-3-місячний спокій. Для цього обрізається пожовкла верхівка, ґрунт поливається до стану середньої вогкості і вазон ставлять в темне місце, щоб цибулина відпочила і підкопила сили. А після горщик дістають на світло, підгодовують добривом, починають полив і до наступного свята ваш подарунок знову зацвіте.

Фото: Sunday Mirror

Саджання суворо за графіком

Цієї весни ще не пізно і навіть самий час розбити грядку під лілії, гладіолуси, крокосмії (японський гладіолус), фрезії, бегонії. Останні в березні висаджують на пророщування в кімнатних горщиках і виставляють на повітря в кашпо, ящиках або виселяють у відкритий ґрунт, коли ночі стануть теплими і земля досить прогріється (кінець квітня).

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Нарциси, крокуси, гіацинти садять в кінці серпня-вересні, а декоративну цибулю, тюльпани — в вересні-листопаді (найпізніше — тюльпани, вони приживаються в будь-який вогкості). Весняні цибулинні добре розміщувати серед розлогих багаторічників: ранньою весною вони отримають досить сонця, а коли відцвітуть, їх місце займе зелень ошатних кущів. Осіннім видам теж чудово підійдуть квітники, які до часу їх саджання теж вже мають ділянки збляклих літніх рослин — наступного року їхнє цвітіння буде чергуватися.

Фото: Sunday Mirror

Контроль якості насамперед

Який буде посадковий матеріал, такий і врожай, тому ретельно вибирайте цибулини під час купівлі. Звертайте увагу, чи немає на них ознак загнивання, порізів, вм'ятин, інакше доведеться викидати покупку або зрізати загнилу частину і обробляти "інваліда" зеленкою. За бегонією буває важкувато визначити, чи жива вона, єдиний вихід — вибирати дебеленькі і важкенькі цибулинки (зіпсовані стають м'якими і неповновагими). А ще ранньою весною у них, як правило, вже з'являються маленькі бруньки, так що можна дивитися на верхівку, з якої у здорової цибулини, яка добре збереглася, вже повинен з'явитися майбутній паросток.

Фото: Sunday Mirror

Сусіди по клумбі

Плануючи свій квітник, враховуйте, що гладіолуси дуже примхливі — їх не можна садити поруч з айстрами: на ній люблять розлучатися трипси (дрібні комахи-шкідники, загальний ворог обох рослин), якщо вони насядуть на айстри — пропадуть і гладіолуси. З тієї ж причини небажано розташовувати їх і поряд з ірисами. Зате в міжряддях чудово приживуться чорнобривці, специфічний аромат яких відлякує шкідливих мушок, хорошим захистом буде і розсіяна між гладіолусами календула (вона ще й ґрунт оздоровить). А між собою цибулинні уживаються в основному без проблем.

Фото: Sunday Mirror

Секрети краси

Без спецзасобів в садівництві не обійтися. Щоб вихованці почувалися чудово, ще до саджання потрібно вимочувати цибулини тюльпанів, крокусів, гіацинтів у розчині марганцівки задля профілактики хвороб. Гладіолусам додатково слід зробити 20-хвилинну ванну з баковій суміші з фунгіцидом і інсектицидом для захисту від болячок і комах-шкідників. Коли гладіолус викине вже четвертий листочок, цієї ж сумішшю потрібно знову збризнути рослину і повторити цю процедуру мінімум тричі через кожні 10 днів (згідно із "графіком" вилуплення нових поколінь личинок трипсів). Також можна в цю бакову суміш додавати добрива. Перегноєм підгодовувати квіти категорично не можна, органіка багата всякими болячками. В крайньому разі можна сипати в ямки попіл під час саджання, але краще використовувати спеціальні комплексні добрива для квітів або хоча б суперфосфат.

Тетяна Малиновська

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