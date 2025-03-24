Що робити з піччю, яка димить, або ви відчуваєте запах горілого, коли готуєте

Іноді, навіть якщо страва, яку ви готуєте не пригоріла, з духовки можуть йти дим або з'являтися неприємний запах горілого.

Це може викликати занепокоєння, проте такі ситуації часто мають прості причини та рішення. Видання Martha Stewart розповіло, що дим і запах можуть з’являтися з кількох причин і більшість з них легко усунути.

Основні причини диму та запаху горілого

Брудна духовка

Залишки їжі, які потрапили на стінки чи дно духовки, можуть спричинити появу диму чи неприємного запаху під час нагрівання. Накопичення жиру чи пролитих рідин є найпоширенішими причинами таких ситуацій. Це може спричинити не лише дискомфорт, а й змінювати смак страв, які ви готуєте.

Як розв'язати проблему:

Очистьте внутрішню частину духовки від нагару та залишків їжі.

Використовуйте засоби для знежирення чи натуральні очищувачі, наприклад, харчову соду та оцет.

Регулярно перевіряйте стан духовки та видаляйте забруднення після приготування їжі.

Залишки хімічних засобів після очищення

Якщо ви недавно проводили глибоке очищення духовки, залишки хімічних засобів можуть випаровуватися під впливом високих температур, створювати запах горілого чи навіть дим.

Як розв'язати проблему:

Після очищення духовки ретельно протріть її вологою ганчіркою, щоб видалити залишки засобів.

Перед використанням духовки після очищення дайте їй попрацювати кілька хвилин на середній температурі, щоб випарувалися залишки засобів.

Використання функції самоочищення

Якщо ви використовували функцію самоочищення, всередині духовки могли залишитися залишки попелу та спалених частинок. Це також може спричиняти дим або запах горілого під час наступного використання.

Як розв'язати проблему:

Після завершення циклу самоочищення зачекайте, поки духовка повністю охолоне, а потім видаліть залишки попелу.

Використовуйте функцію самоочищення не частіше ніж раз на рік, оскільки вона створює сильне навантаження на прилад.

Як правильно чистити духовку

Регулярне очищення духовки допоможе уникнути неприємних запахів та диму. Ось покрокова інструкція, як зробити це правильно:

Вимкніть духовку та зачекайте, поки вона повністю охолоне. Зніміть решітки та деко та замочіть їх у гарячій мильній воді. Очистьте внутрішню частину духовки знежирювачем або пастою з харчової соди та води. Протріть дверцята та ручки вологою тканиною, уникаючи потрапляння рідини всередину панелі управління. Ретельно змийте залишки очищувача чистою водою та дайте духовці висохнути.

Профілактичні заходи

Щоб запобігти появі диму та неприємних запахів під час приготування їжі, дотримуйтеся кількох простих правил:

Видаляйте залишки їжі після кожного приготування.

Використовуйте пергамент або фольгу, щоб уникнути протікань.

Чистьте духовку не рідше ніж раз на місяць.

Провітрюйте кухню під час використання духовки.

Дим та запах горілого під час приготування їжі можуть бути викликані накопиченням жиру, залишками мийних засобів або використанням функції самоочищення. Регулярне очищення та дотримання простих правил допоможуть уникнути цих проблем і подовжити термін служби вашої духовки.

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