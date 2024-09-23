Що робити зі старим ґрунтом із горщиків: 6 порад досвідчених садівників

Коли сезон добігає кінця, перед садівниками постає питання: що робити з ґрунтом із горщиків, кашпо та контейнерів, коли всі однолітники відцвітуть. Культура викидання тепер вважається марнотратною. Садівники стали більш свідомо ставитися до відходів. Нова етика передбачає, що викидати старий ґрунт для рослин горщиків просто неприйнятно. Крім того ви, безперечно, можете переробити цей ґрунт самостійно у своєму власному саду.

Ґрунт для горщиків та контейнерів не псується за один рік, але не варто залишати його в горщику для рослин наступного року. Це пов'язано з тим, що поживні речовини в ґрунті здебільшого виснажилися через зростання цього року. Крім того, у деякому використаному ґрунті для посадок можуть міститися патогени. Але ви можете використовувати старий ґрунт для садінь на грядках. Його можна використовувати для створення нових грядок, укладати на газон, використовувати для покриття ґрунту на поточних грядках або навіть зробити ящик для картоплі.

Що робити зі старим ґрунтом, розповідає Gardening Know How.

Заповнюйте старим ґрунтом ями

Використовуйте старий ґрунт для заповнення будь-яких ям на доріжках. Її також можна використовувати для покриття наявних квіткових та овочевих грядок. Ґрунт діє як свєрідна мульча, захищаючи грядки від перепадів температур. Однак не використовуйте ґрунт із рослин горщиків, які загинули від хвороб, без стерилізації.

Використовуйте як базу

Якщо ви встановлюєте нові грядки у своєму саду, які будуть використовуватися навесні для квітів або сільськогосподарських культур, старий ґрунт для рослин горщиків стане чудовим базовим ґрунтом. Навесні ви покриєте його новим ґрунтом і додасте відповідне добриво.

Розсада / Фото: Credits

Додайте до компостної купи

Компостна купа — ось найпростіший варіант з усіх: просто викиньте старий ґрунт або невикористані півмішки ґрунту прямо в компостний ящик. Хороша компостна купа повинна являти собою збалансовану суміш зеленого матеріалу, коричневого матеріалу та ґрунту. У міру змішування зеленого і коричневого матеріалів старий грунт для рослин горщиків буде включений в компост для використання в майбутніх посадках.

Зробіть шари на газоні

Газони потребують кохання та взимку. Чому б не насипати тонкий шар старого ґрунту для рослин горщиків поверх газону. Згодом вона вбереться у ґрунт, а тим часом забезпечить деякий захист траві взимку.

Посадка у відкритий ґрунт / Фото: Credits

Використовуйте у горщиках повторно

Цілком можливо повторно використовувати грунт, отриманий від посадки в контейнері, якщо ви змішуєте його приблизно з ⅓ нового грунту для рослин горщиків і додаєте добрива для поживних речовин.

Зробіть картопляну скриньку

Картопляний ящик — це саморобний контейнер із каркасу із дротяної сітки та висотою до 1,2 м, у якому вирощуватиметься картопля. Почніть цей проект восени, виклавши на дно ящика шари газет, потім додайте використаний грунт для рослин горщиків, подрібнене осіннє листя і компост. Залишіть все це на всю зиму і навесні посадіть картоплю.

Перед тим, як повторно використовувати ґрунт, переконайтеся, що ви не використовуєте повторно ґрунт, який був у горщиках із загиблими від бактеріальних, грибкових чи вірусних захворювань рослинами.

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